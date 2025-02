Le pape François charge Donald Trump, les mots choisis sont extrêmement durs

Dans une missive publiée ce mardi 11 février par le Vatican, le pape François épingle sévèrement Donald Trump pour son plan d'expulsion de migrants sans papiers.

La deuxième lame. En janvier dernier, à la veille de l'investiture de Donald Trump, le pape François avait déjà largement critiqué le plan d'expulsion de migrants sans papiers du président américain en le qualifiant de "calamité". Cette fois-ci, le souverain pontife s'est montré encore plus dur pour mettre en garde contre la politique migratoire souhaitée par Donald Trump. Il s'est exprimé ce mardi 11 février dans une lettre adressée aux "évêques des États-Unis d'Amérique". Les mots sont forts, lourds de sens, et choisis méticuleusement.

Dans sa lettre publiée par le Vatican, le pape François rappelle qu'un "véritable État de droit se vérifie précisément dans le traitement digne que méritent tous, en particulier les plus pauvres et les plus marginalisés". Or, selon lui, l'expulsion de "personnes qui, dans de nombreux cas, ont quitté leur pays pour des raisons d'extrême pauvreté, d'insécurité, d'exploitation, de persécution ou de grave détérioration de l'environnement, porte atteinte à la dignité de nombreux hommes et femmes", assène-t-il.

S'il reconnaît "le droit d'un pays à se défendre" contre des migrants qui auraient commis des "crimes graves", il se dit en total "désaccord avec toute mesure qui identifie tacitement ou explicitement le statut illégal de certains migrants à la criminalité". "J'exhorte tous les fidèles de l'Église catholique, ainsi que tous les hommes et femmes de bonne volonté, à ne pas céder aux récits discriminatoires et causant des souffrances inutiles à nos frères et sœurs migrants et réfugiés. Avec charité et clarté, nous sommes tous appelés à vivre dans la solidarité et la fraternité, à construire des ponts qui nous rapprochent toujours plus, à éviter les murs de l'ignominie", poursuit-il dans sa missive.

Dans sa lettre, une référence à la "déportation"

Mais ce n'est pas tout. Le pape François s'est fendu d'une déclaration choc. Il invoque Notre-Dame de Guadalupe en lui demandait de "protéger les individus et les familles qui vivent dans la peur ou la douleur à cause de la migration et/ou de la déportation". Il assure également avoir "suivi de près la crise majeure qui se déroule aux Etats-Unis avec le lancement d'un programme d'expulsions massives", et renouvelle par la même occasion son hostilité à une quelconque association à priori entre migrant et criminalité.

Pour rappel, dès ses premiers jours à la Maison Blanche, Donald Trump a lancé sa politique pour lutter contre l'immigration illégale et mettre en place "la plus grande opération d'expulsions de l'histoire des Etats-Unis" alors que le pays comprend 11 millions de migrants sans papiers, selon sa dernière estimation en 2022. Près de la moitié sont originaires du Mexique. Ils sont donc désormais théoriquement tous menacés d'expulsion. Durant son premier mandat, Donald Trump a réalisé en moyenne 80 000 expulsions par an, soit deux fois plus que sous la présidence de Joe Biden.