Notre-Dame de Bétharram : les éléments contre Bayrou s'accumulent, a-t-il caché une affaire de violences sexuelles ?

Alors que le Premier ministre François Bayrou reçoit l'association des victimes de Bétharram, les éléments prouvant qu'il connaissait les faits de violences pleuvent.

"On fait le procès de François Bayrou, ce sera le procès de toute la population locale: tout le monde savait", assure Alain Esquerre, porte-parole de l'association des victimes de Bétharram, au micro de BFMTV. Pourtant, le Premier ministre assure ne jamais avoir été au courant. Mais les archives prouvent le contraire, comme l'ont démontré Mediapart et Le Monde.

"Jamais je n'ai été, à cette époque, averti en quoi que ce soit des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements", a assuré François Bayrou à l'Assemblée nationale mercredi 12 février. Le dossier comporte déjà plus de 100 plaintes pour des violences physiques et sexuelles commises à l'encontre des élèves de Notre-Dame de Bétharram, un collège-lycée catholique situé près de Pau, une affaire allant des années 1960 à 2010.

François Bayrou rencontre d'ailleurs les membres de l'association des victimes à la mairie de Pau samedi 15 février. Au micro de France 3 Nouvelle-Aquitaine, le représentant des victimes a affirmé que la violence au sein de l'établissement constituait "l'ADN de cet établissement". "C'est pour ça que nos parents, parfois, nous y mettaient ! Pour redresser soi-disant les enfants pas sages ! Le règne du silence, c'était, Bétharram."

"On disait qu'à l'internat, peut-être il y a eu des claques, je n'en sais rien"

En tant que ministre de l'Education nationale entre 1993 et 1997 - les premiers remous de l'affaire ayant éclatés en 1996 par un premier dépôt de plainte -, Alain Esquerre estime que François Bayrou aurait dû faire mieux. "Tout le monde a dysfonctionné en fait. Et François Bayrou là-dedans n'a pas fait mieux que les autres." Le chef du gouvernement persiste à nier toute connaissance de l'affaire auprès du Monde : S'il était "au courant de ces affaires-là", s'il avait su qu'il s'y passait "des choses de cet ordre", il "n'aurai[t] pas scolarisé [ses] enfants dans [cet] établissement".

Pourtant, tout le contredit. "On disait qu'à l'internat, peut-être il y a eu des claques, je n'en sais rien", a-t-il lui-même éludé. Lorsqu'un enfant a perdu 40% de son audition après une gifle infligée par un surveillant, le père de la victime affirme en avoir discuté avec Pierre Laguilhon, suppléant du député François Bayrou, alors ministre. Et le fils de François Bayrou était dans la même classe que la victime, selon l'avocat de la famille. Difficile alors de penser que le locataire actuel de Matignon n'avait pas été mis au courant il y a presque 30 ans.

Ce que corrobore une ancienne professeure de mathématiques, François Gullung, auprès du journal : "J'ai très précisément dit [à François Bayrou], dont une fois en face-à-face, qu'il était important d'aller se préoccuper de ce qu'il se passait à Bétharram parce qu'il s'y passait des choses graves", témoigne-t-elle, précisant qu'elle et l'infirmière de l'établissement ont aussi chacune envoyé des courriers, restés sans réponse.

François Bayrou avait déjà défendu l'établissement en 1996

Le surveillant mis en cause a été condamné en 1996 à une amende de 5 000 francs avec sursis. Et l'affaire avait eu quelques retentissements médiatiques, au point qu'en mai de la même année, François Bayrou et Philippe Douste-Blazy, ministres respectifs à l'époque de l'Education nationale et de la Culture, avaient visité l'établissement. A l'occasion de la restauration de la chapelle, certes. Mais François Bayrou avait pris la défense du collège : "Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le parent d'élèves qui parle, c'est le Béarnais."

Et de poursuivre : "Toutes les informations que le ministre pouvait demander, il les a demandées. Toutes les vérifications ont été favorables et positives. Le reste suit son cours", avait-il déclaré à l'époque à la presse, comme repris par Mediapart. François Bayrou était donc au courant d'un fait de violence au sein de l'établissement.

Et qu'en est-il des violences sexuelles commises sur des élèves ? L'ancien directeur de l'institution Pierre Silviet-Carricart avait été mis en examen pour viol en 1998, une affaire relayée par tous les médias locaux et nationaux, insiste Le Monde. Et le juge d'instruction chargé de l'affaire, Christian Mirande, a affirmé en mars 2024 au journal avoir reçu une visite de François Bayrou à ce sujet. Ce que le Premier ministre nie aujourd'hui.

Il s'agit donc de comprendre pourquoi François Bayrou continue de nier, d'autant que plus les preuves s'accumulent, plus l'hypothèse qu'il ait caché un scandale de violences sexuelles sur mineurs s'ancre.