La France va-t-elle rendre de l'argent à Haïti pour ses méfaits historiques ? Une réflexion lancée par Macron

Emmanuel Macron a prononcé un discours sur la dette de l'indépendance d'Haïti, reconnaissant l'injustice que celle-ci a constituée. Une commission historique franco-haïtienne a été créée pour formuler des recommandations afin d'améliorer les relations entre les deux pays.

C'est une reconnaissance attendue, mais dont les principaux intéressés attendent les répercussions. À l'occasion du bicentenaire de la dette de l'indépendance d'Haïti, et dans la continuité d'une démarche de reconnaissance du passé colonial de la France, Emmanuel Macron a prononcé un discours dont les répercussions pourraient être cruciales pour Haïti. Le président de la République a appelé à "regarder cette Histoire en face" et à "reconnaître la vérité sur l'Histoire", afin de "refuser l'oubli et l'effacement", en reconnaissant l'injustice de la dette de l'indépendance haïtienne. Il a également annoncé la création d'une commission mixte franco-haïtienne, chargée de faire des recommandations pour améliorer les relations entre les deux pays.

Mais pour comprendre l'impact de ce discours et de la création de cette commission, il est important de comprendre l'Histoire de cette dette. Haïti était une colonie française jusqu'à ce qu'une révolte des esclaves contre la France éclate. En 1804, Haïti devient le premier pays noir indépendant, mais la France ne compte pas en rester là. En 1825, le roi de France, Charles X, demande à ce qu'Haïti paie une "indemnité" de 150 millions de francs-or (plusieurs milliards d'euros aujourd'hui) afin de compenser les pertes de la France (terres et esclaves). Or, Haïti ne possédait pas une telle somme pour racheter sa liberté, alors elle a dû emprunter aux banques françaises. Une dette qui a fini par être remboursée après plusieurs décennies, mais qui a participé à la lenteur du développement économique d'Haïti.

Un remboursement de la dette ?

Dans ce contexte historique et après la reconnaissance de l'injustice de cette dette par Emmanuel Macron, les Haïtiens attendent la restitution de cette dette, comme le rapporte RFI. Le comité national haïtien des réparations et restitutions de l'Université d'État d'Haïti a publié une note le 17 avril dans laquelle il affirme qu'Emmanuel Macron a fait un pas dans la bonne direction, avec la reconnaissance, mais qu'il reste du chemin à faire. Or, Emmanuel Macron n'a pas fait état du projet d'une telle restitution. En janvier dernier, en visite en France, le président du Conseil de transition d'Haïti, Leslie Voltaire, avait affirmé qu'Emmanuel Macron avait évoqué la possibilité d'une "restitution" par Paris de cette somme, rappelle Franceinfo.

Le président de la République a annoncé la création d'une commission mixte franco-haïtienne dont le but sera d'examiner cette période et de formuler des recommandations pour améliorer les relations entre la France et Haïti. Celle-ci pourrait bien recommander le remboursement, mais la France ne serait pas obligée de suivre cette recommandation. Comme le rapporte RFI, la députée insoumise et présidente du groupe d'amitié France-Haïti, Gabrielle Cathala, assure qu'"Haïti avait déjà une commission indépendante qui a déjà mis en place un certain nombre de recommandations, qui vont même jusqu'au remboursement." Aucun calendrier n'a été annoncé pour d'éventuelles annonces pour le moment.