Grippe : où en est l'épidement en France ? Les départements les plus touchés

D'après Santé Publique France, qui publie de façon hebdomadaire un point sur l'épidémie de grippe en cours, la situation sanitaire se stabilise mais les contaminations restent à un niveau élevé.

L'épidémie de grippe qui a démarré de façon précoce fin 2022 semble stagner en ce début d'année. Prudence toutefois car les chiffres des contaminations restent à un niveau élevés selon le dernier bulletin en date de Santé Publique France. L'organisme de santé a d'ailleurs prévenu que ce ralentissement survenu entre le 26 décembre et 1er janvier pourrait être seulement temporaire, les contaminations risquant d'augmenter suite aux réunions de fin d'année.

Les personnes les plus à risque sont les personnes les plus âgées : l'agence a prévenu que "les hospitalisations et les décès continuent de progresser, particulièrement chez les 65 ans et plus", à noter aussi une augmentation de 18% de passages aux urgences, suite à une hospitalisation pour cette tranche d'âge. De manière générale dans les médecines de ville, bien qu'à un niveau de contaminations encore important, le taux d'incidence des consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants était de 286 personnes, soit une réduction de 26% comparé à la semaine précédente.

Étienne Decroly a commenté fin décembre la virulence de la grippe cette année au micro de Franceinfo. D'abord le niveau d'immunisation a baissé comparé aux années passées masquées pour se protéger du Covid, ce relâchement après trois ans induit une épidémie qui frappe plus fort. Ensuite pour le directeur de recherches au CNRS à l'université d'Aix-Marseille, "une mutation, apparue dans le virus échappe partiellement au vaccin". D'où une vaccination pas aussi efficace qu'espérée, d'autant que les chiffres de la vaccination sont faibles.

Quels sont les départements les plus touchés par la grippe ?

Dans ces dernières données publiées le 4 janvier, Santé publique France indiquait que, lors de la semaine entre le 26 décembre et le 1 janvier, "les indicateurs de la grippe étaient en diminution dans toutes les régions, excepté en Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et Occitanie où les indicateurs étaient stables.", ajoutant que les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient les régions les plus touchées. Toute la France, départements et régions d'outre mer restent en alerte épidémique.

Plus en détails, ces données laissent entendre une plus forte présence de la grippe dans le nord de la France. Le taux d'actes médicaux réalisés par SOS Médecins était le plus élevé en Normandie (3 3334 actes liés à la grippe sur 10 000 pratiqués) et en Île-de-France (2928). Les taux de passages aux urgences pour une grippe viennent confirmer cette tendance puisque, en Île-de-France, 894 sur 10 000 sont liés au virus, 747 dans les Hauts-de-France, 641 en Normandie. A noter également que 567 passages dans les urgences de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, sur 10 000, sont également en lien avec la grippe.

Faire un test pour détecter la grippe, c'est possible !

A la manière d'un test Covid, il est possible de réaliser un test contre la grippe en recherchant les cellules contaminées dans le nez. Il s'agit d'un TROD (test rapide d'orientation diagnostique) qui se réalise le plus souvent en pharmacie en période épidémique comme actuellement. Ce test est à réaliser dans les 24 ou 48 heures après l'apparition des premiers symptômes.

De nouveaux tests sont présents dans certaines pharmacies, et permettent de dépister à la fois la grippe mais aussi le Covid. Ces tests deux en un ne sont pas encore entièrement remboursé par l'Assurance maladie. Il est actuellement facturé 5 euros. Les symptômes des deux virus étant souvent proches, ces nouveaux tests permettent de déterminer le virus présent dans l'organisme. A la manière d'un test antigénique Covid, il s'agit d'un prélèvement du mucus nasal qui sera prélevé et le résultat se fera connaitre en quelques minutes.

Quels sont les symptômes de la grippe ?

Sur le site de l'Assurance maladie, il est indiqué qu'après contamination, la maladie se déclare sous 48 heures environ, avec "une forte fièvre (autour de 39°C) accompagnée de frissons, une fatigue intense, une sensation d'abattement avec perte d'appétit, des douleurs musculaires (courbatures) et articulaires diffuses, des maux de tête, puis une toux sèche et douloureuse".