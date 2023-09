Antibiotiques en pharmacie : quels médicaments pourront être prescrits par les officines ?

Deux pathologies, l'angine et la cystite, pourront être bientôt directement prises en charge en pharmacie. Le gouvernement souhaite autoriser les officines à délivrer les antibiotiques nécessaires face à ces maladies bénignes.

Les pharmacies seront bientôt autorisées à prescrire certains antibiotiques. Ce n'est autre que la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a annoncé cette nouvelle mesure censée améliorer l'accès aux soins et la qualité de vie des soignants. Mais attention, la liste des antibiotiques qui pourront être délivrés sans ordonnance du médecin est très limitée, elle compte uniquement les médicaments prescrits pour traiter les cystites et les angines. Deux pathologies courantes, bénignes et qui peuvent s'avérer gênantes ou douloureuses.

Les prescription d'antibiotiques par les pharmacies ne se fera pas sans règles. Les pharmaciens devront réaliser un test rapide d'orientation diagnostique (TROD) pour confirmer l'origine bactérienne de l'infection, les antibiotiques étant inefficaces et inutiles contre les maladies d'origine virale. Le TROD permet de détecter la présence de bactéries dans l'urine ou dans la gorge. Si le test est positif, le pharmacien pourra alors prescrire des antibiotiques.

Quand les pharmaciens pourront-ils délivrer des antibiotiques ?

Bien qu'annoncée et promise par la Première ministre et le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, la mesure n'entrera pas en vigueur immédiatement. Elle sera proposée, comme d'autres mesures, dans le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui sera présenté au Parlement en septembre. C'est une fois le texte voté que les pharmaciens pourront être officiellement autorisés à prescrire des antibiotiques.

Quels avantages à la prescription d'antibiotiques en pharmacie ?

Les cystites et les angines sont deux pathologies courantes, qui touchent un grand nombre de personnes chaque année. Les cystites sont des infections urinaires qui provoquent des douleurs au bas-ventre, des envies fréquentes d'uriner et une sensation de brûlure en urinant. Les angines sont des infections des amygdales et du pharynx, qui provoquent des maux de gorge, de la fièvre et des ganglions enflés.

Ces pathologies sont généralement bénignes, mais elles peuvent être gênantes et douloureuses. Le gouvernement souhaite accélérer l'accès aux soins pour ces pathologies. Elle devrait également permettre de soulager les médecins, qui sont les seuls à pouvoir délivrer une ordonnance pour ces maladies actuellement.

La mesure rentrerait également dans un plan de lutte contre l'antibiorésistance qui vise à diminuer le nombre de prescriptions inutile d'antibiotiques. Selon un rapport sur la régulation des produits de santé publié le 29 août, sur les "6 millions de prescriptions d'antibiotiques dues aux angines, seules 2 millions seraient justifiées".

Cette annonce a également un objectif économique, car un rapport de l'Assurance-maladie a estimé qu'elle "représenterait une économie de l'ordre de 40 millions d'euros en 2024, puis avec une hausse du recours progressif, de 25 millions d'euros supplémentaires en 2025 et 2026".

Une mesure critiquée par les médecins

Certains professionnels de santé critiquent cette mesure, car ils soulignent que les pharmaciens ne sont pas des médecins. Ils ne seraient donc pas en mesure de poser un diagnostic précis et de prescrire les antibiotiques les plus adaptés à chaque patient malgré la présence d'un test.