La sécurité des JO de Paris toujours assurée après le vol de données "sensibles" ?

Le parquet de Paris s'est montré rassurant ce mercredi. Il a affirmé que les clés USB volées lundi soir à un employé de la mairie de la capitale ne contenaient pas de notes sensibles concernant les dispositifs de sécurité des JO 2024.

À cinq mois des Jeux olympiques 2024, BFMTV révélait mardi qu'un employé de la mairie de Paris, âgé de 56 ans, s'était fait voler dans la soirée de lundi sa sacoche dans les transports parisiens. Dans la fameuse sacoche, un ordinateur professionnel, mais surtout deux clés USB qui, selon la déposition de l'employé de mairie faite au commissariat de la gare du Nord, contenaient des informations qu'il qualifiait de "sensibles". Dans le détail, le contenu d'une seule des deux clés semblait être pointé du doigt.

À la suite de cette déposition, une enquête pour vol a été ouverte. Dans ce cadre, l'employé de la mairie de Paris a été convoqué ce mercredi au commissariat. Le degré de sensibilité des données volées devait notamment être abordé. De sources concordantes, la chaîne d'information continu affirme que si la première clé USB, chiffrée et donc censée davantage protéger les données qui y sont conservées, ne contenait que des données personnelles, sur la seconde clé USB, non chiffrée et dont le vol semblait davantage préoccupé l'employé de mairie, ne se trouvait qu'un compte-rendu d'une réunion portant sur les plans de voirie parisienne lors des JO 2024.

Toujours selon BFMTV, l'employé avait assuré dès lundi qu'il ne s'agissait en aucun cas de plan de sécurisation de la voirie pendant l'événement mondial. Le parquet de Paris a, lui, affirmé mercredi que "cette clé ne contenait que des notes en lien avec la circulation dans Paris lors des Jeux olympiques, et non sur des dispositifs de sécurité sensibles". Une information également confirmée par la Mairie de Paris. L'enquête, elle, suit son cours.