Pourquoi se réveille-t-on toujours en plein milieu de la nuit à une heure précise ?

Bien dormir n'est pas chose aisée. Beaucoup de personnes sont touchées par des réveils nocturnes réguliers qui ont parfois lieu chaque nuit à la même heure. Explications...

Vous n'en pouvez plus de vous réveiller chaque nuit et vous n'êtes pas les seuls. Selon une étude menée sur le sommeil à l'échelle mondiale par la société Philips Healthcare, cela concerne 67% des adultes, qui se réveillent au moins une fois dans la nuit. Ce qui est encore plus perturbant, c'est quand vous vous réveillez dans le noir complet chaque nuit et que votre réveil affiche toujours à peu près la même heure. Une répétition pénible qui peut altérer la productivité et l'humeur du lendemain.

Si l'explication est souvent ailleurs, il faut avant tout s'assurer que ces réveils ne relèvent pas d'une pathologie, comme l'insomnie ou l'apnée du sommeil, interruptions répétées de la respiration durant la nuit. Il est important de consulter un médecin pour savoir si ces réveils à heures fixes sont dus à de telles maladies, qu'il faudra alors traiter.

Si vous n'êtes pas dans ce cas, d'autres facteurs peuvent permettre de comprendre ces réveils impromptus : le mode de vie, la vieillesse, le bruit, le repas de la veille... Les réveils à heures fixes sont parfois tout simplement provoqués par le stress. "Se réveiller d'inquiétude à trois heures du matin est très compréhensible et très humain", a expliqué Greg Murray, directeur du Centre de Santé mentale de l'Université de Swinburne en Australie pour The Conversation.

Mais l'explication principale est ailleurs. Selon Shelby Harris, psychologue clinicienne qui s'est exprimée dans le Huffpost, "tout le monde enchaîne les courts réveils, cinq à sept en moyenne, au fil de la nuit, entre chaque cycle de sommeil". Le sommeil n'est, en effet, pas un bloc. Il est composé de plusieurs cycles successifs qui durent entre 90 et 110 minutes : le sommeil léger, le sommeil profond, puis le sommeil paradoxal (des rêves). Si vous vous réveillez entre deux cycles, ce sont les micro-réveils dont vous n'aurez pas conscience et que vous oublierez même le lendemain.

Mais au fil de la nuit, les cycles de sommeil profond se réduisent. Cela explique pourquoi les réveils à heures fixes ont tendance à se produire autour de trois, quatre heures du matin, surtout si vous vous couchez souvent vers la même heure le soir. Cela peut aussi être dû à un déficit de mélatonine, l'hormone du sommeil.

Pour mieux dormir, il convient d'adopter une bonne routine de sommeil. Il est conseillé d'éteindre les écrans au moins une demi-heure avant de se mettre au lit, de garder un rythme de coucher régulier, même le week-end, et de maintenir sa chambre à une température confortable. Avoir l'heure sous les yeux n'est pas non plus idéal car cela pousse à calculer le temps qui passe et les heures de sommeil restantes avant le réveil.