Que faut-il manger pour avoir des reins en bonne santé ?

Les reins sont des organes vitaux qu'il faut préserver et cela passe notamment par l'alimentation. Certains aliments sont en effet à privilégier pour aider à leur bon fonctionnement.

Les reins sont des organes vitaux qui permettent notamment de filtrer le sang et d'éliminer les déchets du corps par les urines. Et les deux petits organes sont concernés par de nombreux troubles, qui peuvent aller jusqu'à des maladies graves voire mortelles. En France, 6 millions de personnes sont en effet atteintes d'insuffisance rénale. Pour prévenir ce genre de déconvenue, l'alimentation est primordiale. Un régime alimentaire équilibré peut aider au bon fonctionnement des reins et à limiter le risque de développer des maladies rénales.

Pour préserver ses reins, il est ainsi conseillé de choisir des aliments pauvres en sel. Le chlorure de sodium, contenu dans le sel, peut être néfaste pour le fonctionnement rénal, diminuant sa capacité de filtration. "Sa consommation ne doit pas excéder 6g par jour", estime le Dr Alexandre Decourt, néphrologue, pour Santé Magazine. Il est aussi préférable de se tourner vers les protéines végétales, notamment en mangeant des légumineuses telles les lentilles ou le soja. Le roi de l'élimination est le poireau. Riche en eau et avec un rapport potassium-sodium équilibré, il favorise la diurèse de l'organisme.

Pour accompagner ces légumes, rien de mieux que des poissons gras comme le thon, la sardine ou le maquereau, qui sont riches en omega-3, acides gras aux grandes propriétés anti-inflammatoires. "Si ce bienfait permet de réduire l'inflammation dans tout l'organisme, elle est également bénéfique aux reins car ces acides gras essentiels ont la propriété de participer à limiter le développement de maladies rénales chroniques", assure Raphaël Gruman, diététicien-nutritionniste, à Doctissimo.

Les fruits sont également à privilégier, mais il faut consommer modérément ceux qui sont riches en potassium tels la banane, l'orange, la pêche, la prune... Il faut leur préférer des fruits tels la pastèque ou la pomme, le premier pour son apport en eau et le second pour ses fibres. Les fruits rouges, notamment le cassis, sont aussi très recommandés pour leurs fibres et leur apport en vitamine C.

Côté boisson, rien de meilleur que l'eau. Les reins ont besoin d'eau pour éliminer les toxines. Elle peut être accompagnée d'une touche de jus de citron. Les bienfaits diurétiques du thé sont aussi bons pour les reins : cela va augmenter les sécrétions urinaires et donc favoriser l'élimination du sodium par les reins.

A l'inverse, la viande et les produits laitiers sont à consommer avec modération pour éviter le surplus de phosphore. Les aliments avec une forte teneur en sel sont aussi à limiter tels les gâteaux apéros, le beurre salé, la charcuterie, les poissons fumés... Dans le cas où une petite cure est nécessaire pour nettoyer ses reins, Raphaël Gruman recommande une cuillère d'huile d'olive par jour. Riche en minéraux et antioxydants, elle a un véritable effet "détox".