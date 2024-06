Cette maladie "très contagieuse" explose en 2024, qui est concerné ?

Depuis le début de l'année 2024, la France fait face à une explosion du nombre de cas de coqueluche, une maladie bactérienne respiratoire très contagieuse.

Un phénomène inquiétant pour les professionnels de santé. Le nombre de cas de coqueluche en France est en très forte augmentation cette année, selon les autorités sanitaires. Déjà près de 6 000 cas ont été recensés en France depuis janvier, selon l'Institut Pasteur, soit douze fois plus que pendant toute l'année 2023. L'institution alerte également sur '"un nombre de passage aux urgences, d'hospitalisations après passage aux urgences et d'actes SOS Médecins pour le regroupement syndromique 'coqueluche' multiplié par sept entre la semaine 11 et la semaine 22", soit entre la semaine du 11 au 17 mars et celle du 27 mai au 2 juin, selon les données de SOS Médecins.

Le nombre de cas de coqueluche enregistrés cette année est également important à l'échelle européenne : 32 037 cas ont ainsi été répertoriés entre 1er janvier et le 31 mars contre 25 130 en 2023, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Cette maladie bactérienne provoque une toux persistante accompagnée de quintes, voire de vomissements pendant plus de sept jours. Elle est particulièrement contagieuse puisqu'un malade peut la transmettre à quinze autres personnes. Plusieurs clusters ont été enregistrés dans des collectivités comme dans les écoles maternelles et primaires notamment.

Une vaccination primordiale

Les nourrissons pas encore vaccinés, les personnes âgées ou fragiles, les femmes enceintes sont particulièrement à risque. Contrairement à une idée reçue, la coqueluche n'est pas une maladie infantile. N'importe qui peut l'attraper. Les autorités sanitaires prônent la prévention et donc la vaccination. Cette dernière intervient d'abord entre 2 et 4 mois pour les bébés, suivie d'un rappel à 11 mois. D'autres rappels ont lieu à 6 ans, entre 11 et 13 ans, puis à 25 ans et tous les vingt ans.

En France, sur la période 2005-2015, entre 122 et 509 enfants étaient hospitalisés chaque année pour cause de coqueluche, selon l'Institut Pasteur. "Le nombre de cas observés a fortement diminué pendant la pandémie de la Covid-19, probablement en raison des gestes barrières adoptés durant cette période", lit-on sur le site de l'institut. Selon Santé publique France, au niveau mondial, il y aurait 40 millions de cas et 300000 décès chaque année.