Variole du singe : quels sont les symptômes du nouveau variant ?

Une résurgence des cas de variole du singe inquiète, surtout suite au développement d'une nouvelle souche du virus qui présente une évolution des symptômes.

Après une résurgence des cas de Monkeypox (mpox), anciennement connue sous le nom de variole du singe, en Afrique, l'OMS a déclenché le 14 août le niveau d'alerte sanitaire le plus élevé à l'échelle internationale. L'organisation a indiqué que des cas importés étaient susceptibles d'être détectés rapidement en Europe.

Cette recrudescence est notamment due à une nouvelle souche du virus, le clade 1b. Elle est estimée comme plus transmissible et dangereuse que la précédente. La maladie peut se transmettre entre humains suite à un contact physique étroit avec une personne contaminée. La période d'incubation va de 5 à 21 jours, la maladie étant contagieuse à partir de l'apparition des symptômes.

Avec le nouveau variant, les symptômes se sont multipliés, même s'il peut toujours exister des cas asympomatiques. S'il est toujours question de lésions cutanées, elles peuvent désormais apparaitre sur tout le corps. Elles touchent le plus souvent, "les organes génitaux et la zone anale, mais aussi le visage, la bouche, les paumes des mains, les plantes des pieds et le reste du corps" et peuvent provoquer des démangeaisons, selon le ministère de la Santé. La fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires et la fatigue font aussi partie des symptômes probables. Des ganglions peuvent également se former, notamment au niveau de la mâchoire et du cou. Des maux de gorge lors de la déglutition sont aussi possibles.

Des symptômes qui peuvent durer plusieurs semaines

Selon l'Assurance maladie, la variole du singe se manifeste d'abord par de la fièvre, des frissons, de la fatigue et l'apparition de ganglions volumineux. Quelques jours plus tard, l'éruption cutanée commence et s'étend progressivement sur l'ensemble du corps. Ses symptômes peuvent durer plusieurs semaines (2 à 4 en moyenne), la maladie n'étant plus contagieuse à la chute des croûtes.

Les personnes les plus à risques sont les immunodéprimés, les femmes enceintes ainsi que les jeunes enfants. Des complications peuvent intervenir dans certaines formes sévères comme la septicémie ou l'encéphalite. Pour se prémunir de la contamination, les personnes touchées doivent s'isoler.