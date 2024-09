Cette erreur très courante lors du brossage peut jaunir les dents

Une erreur pendant le brossage des dents entraine leur jaunissement, elle est pourtant facile à éviter.

Avoir les dents jaunes est la crainte de tous, car cela rend très clairement le sourire moins attirant. Pour avoir les dents bien blanches, il est recommandé de les brosser au moins deux fois par jour, matin et soir, avec une brosse à dents à poils souples et du dentifrice fluoré. Le brossage doit durer entre deux à trois minutes et parcourir toutes les surfaces, sans oublier les molaires et même les gencives et la langue. Cependant, même en suivant ces recommandations, les dents peuvent virer au jaune. Certaines erreurs, facilement corrigeables, sont, en effet, fréquentes lors du brossage.

Le dentiste Ferakh Hamid d'Aesthetique Dental Care à Leeds en a identifié une principale, auprès du Daily Mail, qui peut tâcher votre dentition. Avant tout, il conseille de faire attention au moment choisi pour se laver les dents. Il recommande notamment d'éviter de le faire trop près de la consommation de boissons acides, tels le jus de fruit, le vin, les sodas... Ils peuvent affaiblir l'émail des dents : se les brosser juste après va renforcer ce phénomène.

"Cela révèle la couche plus jaune en dessous et rend vos dents plus jaunes", explique-t-il. Il est donc préférable d'attendre un peu, au moins une heure même, pour laisser l'émail récupérer. Parmi les boissons et aliments qui peuvent abimer vos dents, le dentiste Dr Zisserman ajoute aussi, comme il le liste sur son site, le café et le thé, car ils contiennent des tanins, mais aussi les myrtilles, les agrumes ou encore les tomates.

Ceci étant, l'erreur que le spécialiste Ferakh Hamid constate le plus est le brossage à sec. Ne pas mouiller sa brosse à dents peut rendre les dents plus ternes, même si on peut avoir l'impression que cela élimine bien les tâches. "Cette petite étape permet de mieux répartir le dentifrice sur l'ensemble des dents, ce qui rend le nettoyage plus efficace. Sans eau, le dentifrice ne s'étale pas bien, ce qui rend les dents ternes" et donc plus jaunes, assure le dentiste.

Mouiller les poils de la brosse à dents permet aussi qu'ils soient plus doux et limite, par la même occasion, les irritations des gencives et des dents et offre un brossage plus agréable. Il ne faut donc pas oublier ce petit geste important à chaque passage au-dessus de l'évier.