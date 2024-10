Respecter cet ordre précis pour manger ce qu'il y a dans son assiette est meilleur pour la santé et pour la ligne

Plusieurs recherches de nutrition montrent que classer les aliments présents dans son assiette pour les manger dans un ordre bien précis serait bon pour la santé.

Il existerait une façon de manger convenablement son repas, plus précisément une chronologie à suivre pour manger ce qu'il y a dans son assiette, et la suivre serait bénéfique pour la santé, notamment pour le contrôle de la glycémie et du poids. L'astuce a fait le tour des réseaux sociaux, principalement évoquée par des influenceurs fitness ou des "experts" en nutrition. Mais elle a aussi fait l'objet d'études de la part de communauté scientifique. Et ce qui en ressort, c'est que le "séquençage du repas" pourrait finalement bel et bien influencer positivement le métabolisme et la santé.

Les recherches sur le sujet ont en effet montré que le séquençage des repas permet de réguler le taux de sucre dans le sang, notamment chez les personnes atteintes de diabète de type 2. La consommation de fibres avant les glucides a en effet un impact positif sur la glycémie car elle favorise la sécrétion d'une hormone, nommée glucagon-like peptide 1 (GLP-1), dont l'un des effets est d'améliorer la gestion de la glycémie après les repas.

Ces mêmes recherches indiquent que manger ainsi permet également de perdre du poids. Commencer un repas en consommant des fibres, des protéines puis des graisses, plutôt que des glucides favorise l'impression de satiété ainsi que ralentissement du processus de digestion. Limitant de facto le risque de grignotages entre les repas et la prise de poids.

Les scientifiques vont même encore plus loin dans leurs analyses : selon eux le séquençage des repas serait même plus efficace qu'un suivi nutritionnel classique basé sur l'"équilibre nutritionnel" car il serait plus simple à suivre. Par ailleurs ils notent que le séquençage des repas peut, à long terme, prévenir le risque d'obésité, en freinant l'appétit, notamment grâce à la sécrétion de GLP-1.

Alors quel ordre adopter concrètement ? Si l'on en croit l'astuce, l'ordre à respecter serait de d'abord manger les légumes, puis les protéines (viandes notamment), puis les graisses. Mais il faudrait surtout manger les glucides, comme le riz, le pain et les fruits en dernier.

D'autres études sont évidemment nécessaires pour confirmer ou infirmer celles déjà existantes, mais les résultats déjà connus permettent de se poser des questions sur les habitudes alimentaires. Aux Etats-Unis, où les chiffres du grignotage augmentent d'année en année pour atteindre 9 personnes concernées sur 10, selon la revue américaine The Atlantic, de tels résultats pourraient avoir un impact significatif sur ces questions de santé.

En France, où le repas est divisé en plusieurs étapes (entrée, plat, dessert), le séquençage pourrait être facilité, en adoptant, entre autres, des salades ou des soupes pour entamer le repas d'autant qu'ici aussi, le nombre de Français qui grignote régulièrement augmente. En 2023, le marché du snacking en France a dépassé les 18 milliards d'euros.