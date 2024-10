Le déluge arrive cette semaine : à cette date, la pluie touche tout le monde

Une nouvelle semaine agitée attend les Français. Personne n'échappera à la pluie.

La pluie n'a épargné personne sur les deux premières semaines d'octobre. Le record de pluviométrie revient à Besançon avec 154 millimètres, contre une moyenne mensuelle de 111 à cette période. Paris a aussi atteint des records : la capitale a déjà enregistré l'équivalent d'un mois et demi de pluie alors qu'octobre n'est même pas terminé, selon La Chaine météo. A ce rythme, le mois d'octobre pourrait rejoindre celui de septembre qui avait enregistré un excédent de précipitations de près de 60% à l'échelle nationale.

Malheureusement, la situation ne va pas s'améliorer cette semaine. Ce lundi, le temps se maintient avec de belles éclaircies et surtout de la douceur, avec des températures cet après-midi entre 16 et 25 degrés. Quelques averses seront possibles dans le Nord. Le lendemain, le ciel sera déjà plus nuageux, sauf dans le sud-est, mais les températures resteront douces, allant jusqu'à 26 degrés à Biarritz.

C'est mercredi que la situation commence à se compliquer avec une remontée de vent du sud. L'ex-ouragan Leslie se rapprochera, en effet, par le Portugal. Cela va provoquer des averses orageuses à l'ouest et au sud. Le nord et l'est seront encore épargnés et pourraient même voir passer de belles éclaircies.

Cette perturbation va se globaliser jeudi. Selon les prévisions de Météo France, la journée du 17 octobre sera bien maussade. Il pleuvra presque partout, avec des risques orageux au sud. Seuls la Corse et les alentours de Perpignan et Strasbourg pourraient y échapper. L'est et la Corse seront vite rattrapés par la perturbation vendredi matin, qui se perpétuera aussi sur le reste du pays.

Le temps s'annonce donc encore bien déprimant, malgré l'absence de froid. La Chaine météo appelle même à la vigilance pour jeudi afin de "surveiller les risques de crues", même si cela n'aura rien à voir avec les pluies provoquées la semaine dernière par la tempête Kirk.

Seul petit espoir en perspective selon les tendances Météo France : la semaine prochaine. "La semaine devrait être nettement moins perturbée et pluvieuse que la précédente. Avec une masse d'air océanique, les températures devraient être globalement douces pour la saison", selon le site. Cependant, ces prévisions sont encore à confirmer.