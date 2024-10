Des millions de personnes ont ce chargeur, il peut provoquer une décharge électrique et doit être changé immédiatement

Un chargeur mal isolé peut s'avérer dangereux. L'un des chargeurs les plus connus au monde pourrait bien présenter ce type de défauts et doit être ramené en magasin d'urgence.

A force d'acheter des smartphones et autres appareils, vous pourriez bien disposer de multiples chargeurs chez vous. Qu'il s'agisse d'embouts Lightning, USB-A ou USB-C, nos foyers regorgent d'accessoires plus ou moins utiles pour recharger nos appareils électriques. Malheureusement, ces petits câbles chargés en électricité peuvent s'avérer dangereux lorsqu'ils présentent un défaut de conception ou sont abimés. C'est pourquoi on conseille généralement de jeter un chargeur si ce dernier est trop endommagé.

Mais récemment, Apple a communiqué sur l'un de ses chargeurs les plus distribués à travers le monde. Si ce chargeur fait plus ou moins son travail, il présente également un souci de conception pouvant entrainer des décharges électriques. Le chargeur en question était distribué Australie, Nouvelle-Zélande, Corée, Argentine, au Brésil et dans les pays de l'Europe continentale, comme la France, l'Espagne ou l'Italie.

Le chargeur en question présente des soucis de conception dans son bloc adaptateur. Le câble ne semble donc pas impacté. Les modèles évoqués disposent d'une suite de 4 ou 5 caractères à l'intérieur de leur adaptateur. Il peut s'agir de chiffres ou même de lettres.

Pour résoudre la situation, Apple a largement communiqué sur les adaptateurs concernés et produit de nouveaux modèles qui ne présentent aucun souci de fabrication. Ces adaptateurs fabriqués pour répondre aux soucis des précédents ne disposent pas de suite de 4-5 chiffres ou caractères en leur sein. A l'inverse, on y trouve la localisation où l'adaptateur est distribué (EUR pour Europe, BRA pour Brésil ou encore ARG pour Argentine).

Si vous disposiez toutefois d'un des anciens adaptateurs avec une suite de chiffres ou de lettres, il est vivement conseillé de ne plus s'en servir et de ne surtout pas le brancher sur une source d'électricité comme une prise ou une batterie sans-fil. Vous risqueriez de déclencher un accident et de provoquer une décharge électrique. A l'inverse, il est conseillé de jeter le chargeur dans une poubelle appropriée ou, encore mieux, de vous rendre dans un magasin Apple Store ou un centre de services agrée par Apple pour échanger votre chargeur défectueux avec un nouveau modèle gratuitement. Si vous ne disposez pas de telles boutiques dans votre secteur, il est possible de contacter l'assistance Apple par le biais de leur site web dédié.