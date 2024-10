Voici combien de temps au maximum il faut écouter de la musique par semaine, avant que cela soit néfaste

Si écouter de la musique est un plaisir pour beaucoup, il ne faut pas en abuser pour protéger son audition. Voici le temps à ne pas dépasser.

En voiture, dans les transports, à la salle de sport, à la maison, la musique fait partie du quotidien de nombreux Français. Selon une étude de l'Ipsos pour le Centre national de la musique, menée sur 4035 personnes en mai 2023, les Français écoutent de la musique en moyenne 2h11 par jour, 78% d'entre eux dépassent une heure par jour et 25% en profitent plus de trois heures quotidiennement.

Si écouter de la musique a de nombreux bienfaits, comme ses capacités décontractantes, il faut faire attention à certains paramètres lors de l'écoute pour ne pas endommager son audition. Ecouter de la musique trop fort et trop longtemps n'est pas sans risque. Les dommages sur vos oreilles peuvent même être importants. Les signes précurseurs sont des bourdonnements dans les oreilles ainsi que des difficultés à tenir une conversation à un mètre de distance. Une écoute trop longue et à volume relativement élevé peut entrainer des acouphènes ou de légères pertes auditives, puis au-delà d'un certain niveau, il y a un important risque de lésions auditives à long terme.

Trois facteurs sont à prendre en compte en réalité : le volume et la proximité du son, ainsi que la durée d'écoute. Pour le niveau sonore, le risque commence à partir de 80 décibels (dB). L'OMS assure que vous pouvez quand même écouter sans risque jusqu'à 40 heures de musique par semaine, soit environ 5 heures et demi par jour, de musique à cette intensité. A partir de 85 dB, il faut être plus prudent : cela tombe à 12h30 par semaine, soit moins de deux heures par jour. Pour 90 dB, seuil de dangerosité prouvé, 4 heures hebdomadaires maximum sont encore recommandées, à 95 dB, c'est 1h15 et 100 dB équivaut à 20 minutes d'écoute sans risque. Passés 120 dB, les dommages peuvent être irréversibles en quelques minutes.

Dépasser ces recommandations peut donc exposer à un risque pour l'audition. Pourtant, le volume des appareils audio personnels peut varier entre 75 et 136 dB, sauf pour les écouteurs directement fournis avec les appareils associés qui sont, eux, limités à 100 dB. Pour le volume de la musique dans des écouteurs ou casques, l'OMS conseille alors de rester à maximum 60% du niveau sonore possible avec l'appareil. Certains comportent d'ailleurs des options permettant de limiter les décibels.

Faire des pauses lors de l'écoute est aussi important pour limiter les risques, il est conseillé d'en faire de 15 minutes toutes les 45 minutes. Il est également recommandé d'alterner les mode d'écoute en passant par exemple des écouteurs, à l'enceinte, à la radio... Cela permet aussi de ne pas avoir toujours la musique directement dans les oreilles et d'écouter parfois à distance.