Tous ces pneus seront bientôt interdits, une grosse amende guette de nombreux automobilistes

Une nouvelle réglementation va lourdement sanctionner les automobilistes qui utiliseront encore ce type de pneus après le 1er novembre.

Il ne vous reste que quelques jours pour vérifier vos pneus. Car à partir du 1er novembre, ceux qui équipent votre auto ne seront peut-être plus conformes. Cela n'a rien à voir avec leur usure, rouler avec des pneus trop lisses est depuis longtemps déjà considéré comme une infraction et sanctionné d'une amende. Non, cette fois il s'agit d'un type de pneumatiques qui va devenir obligatoire pour circuler sur certaines routes. Cette réglementation va s'appliquer tout l'hiver, plus précisément du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025.

Depuis son entrée en vigueur en 2021, la loi Montagne stipule qu'il faut équiper son véhicule de pneus hiver, de pneus quatre saisons ou, à défaut, de disposer d'un équipement amovible tel que des chaînes ou des chaussettes à neige pour pouvoir rouler sur les routes de nombreuses communes situées dans 34 départements français. Cet hiver encore, les forces de l'ordre seront tenus de faire de la prévention mais n'auront pas la possibilité de verbaliser les usagers qui ne seront pas en règle. Toutefois, des pneus jadis autorisés ne le seront plus le mois prochain, et quiconque contournera cette interdiction risquera une amende.

© 123RF

Si les pneus de votre voiture sont marqués M+ S (pour Mud and Snow, soit boue et neige en français) ou 4S (pour 4 saisons), sachez que vous serez hors-la-loi si vous circulez dans une bonne partie des massifs montagneux (Pyrénées, Alpes, Massif Central, Vosges, Jura, Corse) entre novembre et mars bien qu'ils soient plus adaptés à la conduite en montagne que des pneus standards. Seuls les pneus estampillés 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), symbole d'une homologation plus rigoureuse garantissant de meilleures performances sur la neige, la glace et le verglas, seront en conformité avec la loi Montagne.

Pour les reconnaître, rien de plus facile : ils présentent un logo en forme de trois pics montagneux et un flocon de neige sur le flanc de vos pneus. Dans quelques jours, tout véhicule qui entrera dans l'une des nombreuses zones concernées par la loi Montagne - signalées par des panneaux B58 représentant des montagnes, un pneu et une valise -, devra donc être chaussé de pneus 3PMSF.

Dans le cas contraire, la loi prévoit une amende de 135 euros et la possibilité pour les forces de l'ordre d'immobiliser la voiture. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez prévu de vous rendre à la montagne dans les prochaines semaines, ou tout simplement si vous y habitez.