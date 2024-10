Le vaccin contre le Covid-19 a changé, voici pourquoi

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté le mardi 15 octobre et pour plusieurs mois, mais le vaccin attribué n'est plus le même que durant la pandémie.

La saison des nez qui coulent et des épidémies virales a débuté, et il ne faut pas compter sur le climat automnal puis hivernal pour renforcer les systèmes immunitaires. C'est donc, logiquement, la saison des vaccinations qui s'ouvre ce mardi 15 octobre 2024. De la mi-octobre et jusqu'au 31 janvier 2025, les autorités sanitaires lancent la nouvelle campagne de vaccination contre... le Covid-19. Le virus qui a poussé une grande partie du monde, dont la France, à se confiner à plusieurs reprises entre 2020 et 2021 continue d'être une menace à chaque hiver. "Il est fortement recommandé aux personnes à risque de développer des formes graves du Covid-19 d'être vaccinées, afin d'être immunisées face au virus SRAS-CoV-2" insiste d'ailleurs l'Assurance maladie qui rappelle qu'une campagne vaccinale est mise en place à chaque automne depuis maintenant quatre ans.

Qui sont ces personnes à risque face au Covid-19 ? Selon la Haute Autorité de santé, il s'agit, comme durant la pandémie, des personnes âgées de plus de 65 ans, des nourrissons âgés d'au moins six mois et des individus atteints de comorbidités ou immunodéprimées. A ceux-là s'ajoutent les femmes enceintes et les résidents d'Ehpad ainsi que leurs entourages. Au total, 17 millions de personnes sont invitées à se faire vacciner.

Si un message de prévention est particulièrement adressé à ces catégories de personnes, la vaccination contre le Covid-19 reste ouverte à toute la population. Elle est d'ailleurs prise en charge à 100% et peut être réalisée par le médecin, un infirmer ou un pharmacien. Des mesures prises pour inciter les Français à se protéger contre le virus.

Lors des premières campagnes de vaccination contre le Covid-19, les autorités sanitaires avaient misé sur plusieurs vaccins qui avaient plus ou moins bonne presse, mais pour la campagne 2024 un seul produit est utilisé : le vaccin monovalent à ARN message Comirnaty de Pfizer/BioNTech. Cependant, il ne s'agit pas tout à fait du même vaccin que les années précédentes. "La formulation de ce vaccin a été adaptée au variant JN.1 du virus, qui est le variant circulant majoritaire sur le territoire", explique l'Assurance maladie. Durant et depuis la pandémie plusieurs variants de virus responsable du Covid-19 ont vu le jour et les vaccins s'adaptent aux nouvelles mutations pour être plus efficaces.

Vaccination combinée contre le Covid-19 et la grippe

Voilà plusieurs années qu'à chaque automne la campagne de vaccination ne porte pas sur un, mais sur deux virus : le Covid-19 et la grippe. Dans les deux cas, les vaccinations sont ouvertes et recommandées pour tous, mais elles le sont particulièrement pour les personnes fragiles, sensiblement les mêmes que pour le Covid-19 : les sexagénaires, les enfants en bas-âge, les personnes souffrant de comorbidité ou au système immunitaire affaibli pour une raison ou une autre. "Parce que [le virus de la grippe] évolue chaque année, il est indispensable de s'en protéger et de se faire vacciner tous les ans" souligne l'Assurance maladie.

Pour les personnes à risque, la vaccination contre la grippe est également gratuite : "Le vaccin est remis gratuitement à la pharmacie, sur présentation de la carte Vitale et du bon de prise en charge de l'Assurance maladie" précise le site de la sécurité sociale. Mais dans tous les autres cas la vaccination n'est pas prise en charge.