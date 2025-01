La température du corps ne serait finalement pas de 37 degrés, une étude remet en cause cette croyance

Des chercheurs américains ont analysé la température corporelle de centaines de milliers de patients, remettant en cause une croyance scientifique qui a la vie dure.

Vous pensiez (comme tout le monde ou presque) que la température normale du corps était de 37 °C ? Ce ne serait finalement pas tout à fait exact ! C'est en tout cas ce que révèle une étude menée par l'université de Stanford et publiée dans le JAMA Internal Medicine. La Pr Julie Parsonnet et son équipe ont analysé 618 306 mesures de température buccale prises sur des adultes américains. Ils ont comparé ces températures avec les données de santé des patients : taille, âge, poids, sexe, éventuelles maladies... Et ont exclu les personnes qui souffraient d'une infection. Les scientifiques américains ont alors pu conclure que la température moyenne n'était pas de 37 °C. En réalité, il n'y a pas de température normale moyenne.

"La température normale dépend de la personne et de la situation, et elle est rarement aussi élevée que 37 °C", a expliqué la Dr Julie Parsonnet, autrice de l'étude, dans un communiqué de presse de l'université de Stanford. La température corporelle dépend ainsi de nombreux facteurs : l'âge, la taille, le sexe, le poids, le moment de la journée... Ces facteurs représentent ensemble "25 % de la variabilité des températures normales au sein d'un individu et 7 % de la variabilité d'une personne à l'autre", précisent les auteurs de l'étude. Ils ont tout de même établi une moyenne de 36,64 °C.

Cette étude n'est d'ailleurs pas la première à contredire la croyance de la température normale de 37 °C, qui date du 19e siècle. Le médecin allemand Wunderlich avait pris plus d'un million de mesures de température auprès de 25 000 personnes, et c'est la moyenne de ces mesures qui était devenue la référence. Mais la température corporelle est bien plus variable qu'une simple moyenne. Aussi, depuis de nombreuses années les scientifiques ont observé que la température corporelle moyenne baissait progressivement, d'environ 0,03 °C par décennie.

Cette baisse pourrait être due à l'amélioration des soins de santé et des conditions de vie. "Ces résultats - qui reposent, à notre connaissance, sur le plus grand échantillon de patients examiné à ce jour - sont conformes à de nombreuses études démontrant une baisse de la température corporelle normale moyenne chez les patients, ce qui suggère que la valeur normale canonique de 37 °C doit être revue", estime l'auteure de l'étude. Pour autant, une température de 37 °C n'est pas synonyme de fièvre : cette étude "ne détermine pas ce qui peut être considéré comme anormal ou comme de la fièvre", concluent les chercheurs américains.