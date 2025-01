Tous les parents le font, c'est absolument à proscrire devant les enfants selon les experts

Ce comportement, souvent récurent chez les parents, peut avoir de réelles conséquences sur le développement de l'enfant. Des psychologues expliquent pourquoi.

Tous les parents le savent : les enfants développent très vite une tendance à "la reproduction mimétique". Les plus jeunes font ce qu'ils voient, surtout les actions des personnes qui s'occupent d'eux tous les jours. Et ceci s'explique en partie par la présence de cellules dans le cerveau, appelées "neurones miroirs". Elles s'activent lorsque un individu réalise ou imagine une action. Pour certains scientifiques, elles joueraient un rôle dans la cognition sociale, notamment dans l'apprentissage par imitation.

Attention donc à ce que nous faisons devant nos enfants ! En tant que parents, il peut y avoir des moments où nos émotions nous dépassent. Un désaccord, un verre cassé, une assiette mal nettoyée... Il n'est pas rare de perdre ses moyens face aux tracas du quotidien. Mais que pensent les enfants de ces coups de colère ? Dans son livre Pour une enfance heureuse, la pédiatre Catherine Gueguen souligne l'importance de l'attitude des parents sur le développement de l'enfant : "Lorsque les parents et les adultes autour de l'enfant sont respectueux et empathiques, l'enfant fait de même. À l'inverse, lorsque ces adultes crient, tapent et humilient, les enfants les imitent également".

© 123RF

C'est l'une des raisons pour laquelle il est déconseillé aux parents de se disputer devant leurs enfants. "Cela est insécurisant, parce qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi leurs parents se mettent dans cet état émotionnel, avec des changements de voix, de visage, des cris inhabituels. Cela peut être très perturbant de les voir exprimer ce type d'émotion forte", explique la psychologue Rachida Raynaud dans le magazine Parents.

En assistant à une dispute de couple, l'enfant, ordinairement placé dans une bulle protectrice, entre en collision avec leur intimité. Et si l'objet du désaccord concerne son éducation, cela peut se révéler d'autant plus dévastateur. À long terme, si les conflits se révèlent trop fréquents, des conséquences sur son développement sont d'ailleurs à prévoir. "Un environnement familial conflictuel fait que l'enfant peut ne pas se sentir sécurisé dans son lien avec ses parents. Cette instabilité génère de l'anxiété", poursuit la psychologue.

Par mimétisme, il pourra également rencontrer des difficultés dans l'expression de sa colère. Bien qu'on ait tendance à la classifier dans la case des "mauvaises émotions", la colère est un signal d'alarme nécessaire. Si elle est sainement exprimée, c'est-à-dire avec une volonté de communiquer et pas de violenter, elle est même bénéfique. C'est pourquoi, il est d'autant plus important que l'enfant apprenne à la gérer, en s'inspirant d'un schéma parental sain. Il n'est donc pas question d'arrêter de se disputer, mais d'éviter, dans la mesure du possible, d'en faire une victime collatérale.