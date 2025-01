Vous voulez faire le Dry January en 2025 ? Voici les conseils d'une addictologue pour y arriver

Chaque année, des millions de personnes participent au Dry January. Un défi pas toujours simple, alors pour vous aider l'addictologue Stéphanie Ladel vous livre ses conseils.

C'est votre résolution pour ce début d'année : ne pas boire d'alcool pendant tout un mois. Pas de vin au restaurant, pas de bière à l'apéro, pas de cocktails en soirée... Le challenge peut sembler difficile pour certains, mais il est loin d'être insurmontable. Première étape avant même de commencer ce défi : en parler autour de vous. "On peut annoncer à son entourage qu'on va faire le Dry January, ça permet d'ancrer sa résolution. On s'y tient plus quand on rend son intention publique", conseille Stéphanie Ladel, addictologue, fondatrice et présidente de Cabinet Social. D'ailleurs, tenter l'expérience à plusieurs - avec des amis, collègues ou encore en couple - peut apporter une motivation supplémentaire.

Une fois janvier et son défi arrivés, la clé est de "ne pas être dans la contrainte" : "On y arrive beaucoup mieux sans se mettre la pression", affirme l'addictologue. La raison est simple : lorsqu'on s'interdit quelque chose, comme l'alcool, on en a encore plus envie. On peut tenir quelques heures, voire quelques jours, mais après c'est "le retour de boomerang" assuré.

Il faut au contraire se sentir libre de boire ce dont on a envie. Boire de l'alcool est en effet souvent considéré comme une obligation sociale. La preuve : lorsqu'on ne boit pas d'alcool lors de sorties entre amis ou collègues, on a souvent droit à des réactions comme "mais pourquoi tu ne bois pas ?" ou encore "t'es enceinte ?". L'idée avec le Dry January est au contraire de "moins se soucier d'une convenance, d'un automatisme", estime Stéphanie Ladel. De nombreuses personnes boivent, par mécanisme et pour faire comme les autres, une bière ou un verre de vin, parfois même sans aimer ça. Le Dry January est alors l'occasion de commander ce dont vous avez réellement envie sur le moment, de "découvrir ou redécouvrir des boissons" sans alcool. Il faut finalement voir ce défi comme un "moment de pause où c'est socialement accepté", note l'addictologue. Donc pas besoin de jeter tout l'alcool chez soi ou encore d'hiberner pendant un mois : vivez comme d'habitude, mais simplement en buvant des boissons sans alcool ! Enfin, pour suivre vos efforts chaque jour mais aussi pour vous aider à vous motiver, vous pouvez télécharger l'application Try Dry, l'application officielle du Dry January.

Si, malgré toute votre motivation et ces conseils, vous craquez, ce n'est pas un drame, cela fait partie de l'expérience. "C'est toujours mieux de faire un peu de Dry January, ou un Dry January aménagé, que pas de Dry January du tout", rassure Stéphanie Ladel. Par contre, si le fait de ne pas boire d'alcool pendant quelques jours est très compliqué, voire que vous éprouvez des symptômes physiques de manque, il est préférable de se poser des questions sur votre rapport à l'alcool et consulter un professionnel de santé. Alors, prêt(e) à relever le défi ?