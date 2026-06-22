La date de la nuit la plus étouffante approche : les prévisions jour par jour des températures nocturnes

La canicule se caractérise par des températures nocturnes élevées. Elles vont encore grimper et battre des records dans les prochains jours, rendant les nuits suffocantes.

Si pendant la canicule, les températures records sont atteintes en pleine journée, la nuit, elles peinent à baisser. C'est très gênant pour le sommeil, qui s'en retrouve alors souvent perturbé. C'est l'un des critères de la canicule : des nuits tropicales à plus de 20 degrés. Le seuil est actuellement largement dépassé sur une grande partie du pays et cela ne va pas s'arranger dans les prochains jours. Les nuits seront de plus en plus éprouvantes. Dans de nombreuses villes, des records de chaleur nocturne devraient être battus.

La nuit de dimanche à lundi a déjà été remarquable : il s'agit de la plus chaude depuis 1945, début des relevés, avec un indicateur thermique national des températures minimales à 21,96 degrés. Le record remontait au 25 juillet 2019 avec 21,37 degrés. Il risque bien d'être dépassé. Les nuits très chaudes vont concerner surtout l'Ile-de-France, la vallée du Rhône, l'ouest et le pourtour méditerranéen avec entre 24 à 27 degrés dans les grandes agglomérations. Pour la prochaine nuit, il est attendu 25 à Rennes, 26 à Paris, Bordeaux et Lyon et même 27 à Nantes. Dans les grandes villes, des îlots de chaleur urbains se forment et limitent la baisse nocturne.

"À minuit, il pourrait encore faire 30 à 33 à Paris, Nantes ou Bordeaux, puis 27 à 30 vers 3 h du matin, avant de ne descendre qu'autour de 25 à 28 au lever du jour", précise La Chaine météo, qui fournit les prévisions jour par jour des températures minimales. Il fera aussi très chaud dans le sud-est : les minimales seront autour de 27 à Nice et de 25 à Marseille, mais les températures n'y montent pas à 40 degrés en journée.

Aperçu des températures minimales prévues ces prochaines nuits à partir de mardi. Dans l'ouest, on descendra difficilement en dessous de 25C dans les grandes villes. Mais c'est surtout la nuit de mercredi à jeudi qui s'annonce comme la plus éprouvante à l'échelle du pays. pic.twitter.com/46b2kZALuh — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 21, 2026

"C'est surtout la nuit de mercredi à jeudi qui s'annonce comme la plus éprouvante à l'échelle du pays", prévient le site spécialisé. Les chiffres sont particulièrement alarmants : 29 à Rennes et Nantes, 27 à Paris, Orléans et Nice ou encore 26 à Bourges et Limoges. La nuit suivante, les températures nocturnes devraient bien baisser à l'ouest, mais rester chaudes à l'est.

Le ressenti sera alors très suffocant dans les logements sans climatisation, pire encore sous les toits. La température intérieure peut rester autour des 30 degrés. Il n'y a ainsi aucun répit nocturne. Seuls les bords de Manche et les montagnes échappent à de tels niveaux.