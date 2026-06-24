Avec leurs animaux, certains font n'importe quoi en période de canicule : les vétérinaires alertent sur des erreurs courantes

Les vétérinaires alertent sur des pratiques qui nuisent aux animaux durant la canicule.

Face à la canicule qui traverse actuellement l'Hexagone, et particulièrement la région parisienne, les animaux de compagnie se retrouvent en première ligne, durement affaiblis par les fortes chaleurs. Pensant bien faire, certains propriétaires adoptent pourtant des comportements qui ne sont pas réellement bénéfiques pour leurs compagnons à quatre pattes.

Depuis la hausse du thermomètre, les chats, chiens et lapins souffrant du climat arrivent en masse dans les cliniques, au point que les services de soins d'urgence sont totalement assaillis, comme le rapporte le site Actu. fr. Face à cette situation, les spécialistes se mobilisent pour partager les bonnes pratiques et rappeler les règles de sécurité essentielles.

Parmi les erreurs les plus fréquentes, on retrouve la gestion de l'alimentation et de l'hydratation arrive en tête. Selon le docteur Géraldine Blanchard, vétérinaire nutritionniste citée par la Fondation 30 Millions d'Amis, il est fortement déconseillé de donner des sorbets ou des cônes de glace à son chien. Même si la tentation est grande de partager sa pause fraîcheur, ce geste peut s'avérer risqué. Si ces aliments industriels ne sont pas toujours directement toxiques, ils ne doivent en aucun cas être distribués en grande quantité. De la même manière, les propriétaires sont souvent tentés de placer des glaçons dans la gamelle ou de proposer de l'eau glacée. Les vétérinaires rappellent que l'eau trop froide est une fausse bonne idée, car un choc thermique ou un excès de froid peut provoquer de violents maux de dents ainsi que de graves troubles digestifs, explique La Dépêche.

Le docteur Pierre Fabing, vétérinaire urgentiste interrogé par Actu.fr, s'inquiète : "Les propriétaires des animaux sont perdus : sur Internet, on trouve tout et son contraire. Avec la canicule que l'on traverse, mouiller la truffe et les pattes ne suffit plus. Il faut mouiller le chien à rebrousse poil pour que l'eau atteigne sa peau. Et réitérer à plusieurs moments de la journée", explique-t-il, avant d'alerter sur les heures de sortie : "Ne pas promener son chien après 9h ni avant 21h. Toujours toucher le goudron avant de sortir. On voit des vraies conneries".

L'environnement et les conditions de transport jouent aussi un rôle dans la santé des animaux en été. Le danger réside principalement dans les trajets en voiture ou le confinement dans un appartement mal aéré. Un habitacle surchauffé ou une pièce sans courant d'air peuvent provoquer un coup de chaleur foudroyant en seulement quelques minutes, en particulier chez les félins et les chiens à face plate.

Pour éviter le pire, les professionnels donnent plusieurs clés afin de prévenir ce coup de chaleur, tout en adaptant les soins selon l'espèce. Pour les chiens, il est possible de proposer des alternatives fraîches et sûres, comme du bouillon de volaille ou des légumes congelés spécifiquement préparés pour eux, ce qui aide à stimuler leur hydratation. Une eau propre et fraîche, renouvelée plusieurs fois par jour, reste la meilleure option. Pour les chats, il est recommandé de les installer dans les pièces les plus fraîches de l'habitation, de mettre à leur disposition des serviettes humides pour qu'ils puissent s'y allonger, et de leur humidifier régulièrement le ventre ainsi que les pattes.

La situation est clairement préoccupante cette année. Selon les services d'urgence mentionnés par France Info, les décès d'animaux de compagnie ont augmenté de 10% par rapport à la même période l'année dernière. Les vétérinaires conseillent de surveiller de près le moindre changement de comportement, comme un halètement excessif ou une léthargie anormale, et de consulter un professionnel dès l'apparition d'un premier signe suspect.