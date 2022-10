Le changement d'heure fait-il plus de morts sur les routes avec l'heure d'hiver ?

La polémique sur le changement d'heure se déplace régulièrement sur le terrain de la Sécurité routière. Jouer sur la luminosité et sur le temps de sommeil peut-il avoir une influence sur les accidents de la route.

En cette année 2022, parmi les griefs souvent avancés contre le changement d'heure, il y en a un qui fait particulièrement débat : celui du nombre d'accidents de la route. Alors qu'on va repasser à l'heure d'hiver ce dimanche 30 octobre, va-t-on assister à une recrudescence de morts sur les routes ? C'est ce qu'avancent les plus virulents détracteurs du changement d'heure. En reculant nos montres d'une heure, nous aurions en effet une influence sur le temps d'ensoleillement. Le soleil se lèvera plus tôt le matin, favorisant la confrontation au verglas ou au brouillard. Il se couchera aussi plus tôt le soir, réduisant la visibilité au moment où les conducteurs sont les plus fatigués.

Car un second argument plaide en défaveur du changement d'heure : la fatigue que ce dernier provoquerait. Malgré le gain d'une heure de sommeil en hiver, le changement d'heure perturberait notre horloge biologique. Selon certains chrono-biologistes, le corps humains et comme une machine qui a besoin de réglages précis. Les horaires de couchers et de levers mais aussi les heures de repas font partie de ces réglages. Et le changement d'heure les modifierait considérablement provoquant une "chrono-rupture" néfaste. Fatigués, moins concentrés, les automobilistes seraient donc aussi plus dangereux.

Les alertes de la sécurité routière sur le changement d'heure

Le mois d'octobre est particulièrement riche en accidents de la route, mais c'est aussi le cas des mois d'été et du mois de décembre, périodes de grands déplacements et de conditions climatiques parfois difficiles. C'est même officiel : le passage à l'heure d'hiver provoque chaque année une augmentation des accidents de piétons (mais aussi cyclistes et utilisateurs de trottinettes), à cause de la baisse de luminosité pendant les heures de pointe (matins et soirs). Résultat : la mortalité routière des piétons atteint son maximum en automne/hiver. D'après la Sécurité routière, "le nombre d'accidents de piétons augmente de 50% durant les premières semaines qui suivent le changement d'heure".

Ainsi, sur son site internet, la Sécurité routière liste non seulement des conseils pour les piétons, mais aussi pour les automobilistes. Les premiers sont invités à rester visibles en portant des couleurs claires ou un accessoire réfléchissant. Pour les enfants, préférer également des vêtements clairs et des cartables équipés de bandes rétro-réfléchissantes. Il est plus que jamais conseillé d'utiliser les passages piétons et en toute prudence. Si le piéton a la priorité, il doit toutefois rester vigilant au moment de traverser, en particulier dans la pénombre. Il est par ailleurs conseillé de marcher sur le côté gauche de la chaussée afin de bien voir les véhicules arrivant en face.

Les automobilistes pour leur part doivent ralentir encore un peu plus à l'approche d'un passage piétons. Cette recommandation vaut surtout dans la pénombre, après le changement d'heure. La Sécurité routière précise : "Vous devez être capable de vous arrêter avant le passage, car des piétons sont susceptibles de surgir". Il faut aussi respecter la priorité aux piétons et anticiper de céder le passage au piéton qui traverse ou qui est sur le point de traverser. Le changement d'heure doit vous inciter à circuler les vitres sèches et désembuées, et de rester distant en s'écartant d'au moins un mètre des trottoirs pour la sécurité des piétons et des cyclistes.