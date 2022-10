Changement d'heure : quand faut-il changer d'heure exactement ?

La France passe à l'heure d'hiver ce week-end. Mais quand faut-il changer d'heure sans se tromper ? La transition a toujours lieu dans la nuit du samedi au dimanche.

Quand change-t-on d'heure exactement ? Ce week-end, c'est le changement d'heure en France. Un cap souvent difficile à passer pour les plus fragiles et les plus étourdis d'entre nous. Pour être certain de ne pas se tromper, deux choses importantes sont à retenir. D'abord, le changement d'heure fonctionne en deux étapes dans l'année : au printemps, on avance nos montres d'une heure pour passer à l'heure d'été tandis qu'à l'automne, on les retarde pour passer à l'heure d'hiver. Traditionnellement, le changement d'heure d'hiver a lieu le dernier week-end d'octobre, soit le dimanche 30 octobre 2022 pour cette année.

C'est d'ailleurs ce qui nous amène à la seconde information clé : quand et comment changer d'heure exactement ? Le changement d'heure a toujours lieu un dimanche et le changement d'heure officiel se déroule toujours à 3 heures du matin. Ainsi, ce dimanche matin, à 3 heures, il sera 2 heures. Bien évidemment, dans la pratique, les particuliers peuvent changer d'heure le samedi soir avant de dormir ou le dimanche matin en se réveillant.