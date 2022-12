"Grippe : appel à la vaccination... Où en est l'épidémie ?"

GRIPPE. Outre le Covid-19, l'épidémie de grippe est bien présente sur une grande partie de l'hexagone. Une co-vaccination est recommandée par les autorités sanitaires.

[Mis à jour le 9 décembre 2022 à 18h38] Santé Publique France prévient, ce 7 décembre, d'une "nette augmentation des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d'âge". En effet, désormais neuf régions sont en phase épidémique ; les indicateurs sont encore au orange pour quatre régions (Corse, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Pays de la Loire). En Outre-Mer aussi l'épidémie court toujours, en particulier en Martinique, à Mayotte et à la Réunion. Les chiffres couplés avec ceux du Covid sont préoccupants, le cap des 100 000 contaminations ayant été franchi le 6 décembre.

L'autorité de Santé a alerté que ces contaminations élevées de cas de grippe constituent une "situation exceptionnellement précoce par rapport aux saisons précédentes et marquent le démarrage de l'épidémie de grippe en métropole ". Alertant également que les passages aux urgences et hospitalisations sont en nette hausse.

Quels sont les symptômes de la grippe ?

Sur le site de l'Assurance maladie, il est indiqué qu'après contamination, la maladie se déclare sous 48 heures environ, avec "une forte fièvre (autour de 39°C) accompagnée de frissons, une fatigue intense, une sensation d'abattement avec perte d'appétit, des douleurs musculaires (courbatures) et articulaires diffuses, des maux de tête, puis une toux sèche et douloureuse".

À noter qu'une personne qui a la grippe est contagieuse pendant cinq jours après l'apparition des tout premiers symptômes. Du moins, en ce qui concerne les adultes. Pour les enfants, la contagiosité peut s'étendre sur une semaine. Covid-19 ou grippe ? Difficile parfois de s'y retrouver en revanche sur ce point, les symptômes étant très proches. Pour lever tout doute quant à une contamination au Covid-19, le médecin traitant peut demander un test PCR.

Faut-il se faire vacciner contre la grippe ?

Face aux chiffres élevés de cas de grippe mais aussi de Covid-19, Santé Publique France recommande fortement la co-vaccination. A l'approche des fêtes de fin d'année, l'autorité de santé recommande vivement "que les personnes à risque se protègent en ayant recours au plus vite à la vaccination contre la grippe saisonnière et la COVID-19". Selon la Haute Autorité de santé, il est possible de faire les deux vaccins au même moment.

A la mi-novembre, l'USPO, Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine relatait un très sérieux retard dans la campagne de vaccination contre la grippe, des résultats jugés "inquiétants". "En population générale, la diminution est de 25 % par rapport à la campagne 2021" s'est alarmé le syndicat. Depuis le 15 novembre 2022 la vaccination contre la grippe est ouverte à tous.

Alors qui doit se faire vacciner ? Alors que la grippe touche entre 2 et 6 millions de personnes chaque année dans le pays, les personnes dites "fragiles" peuvent rapidement se retrouver dans un état grave engendrant une hospitalisation, voire dans les cas les plus compliqués, la mort. Pour éviter de tels drames, les "personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de moins de 65 ans atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité (IMC égal ou supérieur à 40 kg/m2), l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque (qui ne peuvent pas être vaccinés) et des personnes immunodéprimées, les professionnels de santé et professionnels des établissements médico-sociaux au contact de patients à risque, les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables" sont invités à se faire vacciner. À noter que pour la première fois, les professionnels exposés aux virus influenza porcin et aviaire sont également ciblés dans le cadre de la campagne 2022-2023, rapporte encore service-public.fr. Pour information, le vaccin est gratuit pour les personnes à risque. Pour les autres, le prix varie entre 6 et 10 euros.