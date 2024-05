Damien Abad mis en examen pour tentative de viol : qu'est-il reproché à l'ancien ministre ?

Un an après l'ouverture de l'information judiciaire, l'ex-ministre a été mis en examen pour tentative de viol. Il s'agit du même dossier qui avait été rendu public en 2022, au lendemain de sa nomination au gouvernement.

Éphémère ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Damien Abad avait fait l'objet, au lendemain de sa nomination au gouvernement en juin 2022, de graves accusations révélées par la presse. Plusieurs médias, dont Le Parisien et Le Monde se font ce jeudi soir l'écho d'un communiqué transmis à l'AFP et révèlent que l'ancien ministre a été mis en examen jeudi 16 mai à Paris pour tentative de viol en 2010 sur l'une des trois femmes qui l'accusaient de violences sexuelles. Le député de 44 ans a par ailleurs également été placé sous le statut de témoin assisté pour les deux autres affaires. Un statut plus favorable. Ces deux autres affaires concernent les accusations de deux femmes qui affirment avoir été violées par Damien Abad en 2010 et en 2011.

L'homme politique, apparenté à Renaissance, a fait savoir dans le communiqué transmis à l'AFP qu'il n'avait "aucun doute" sur le fait que son "innocence" serait "confirmée" par les investigations, maintenant ainsi la même position que lorsque l'affaire avait éclaté. Il y a près d'un an, le député de l'Ain avait déjà lui-même annoncé l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et contesté, au passage, "fermement" les accusations dont il fait l'objet. Dans son communiqué de juin 2023, dont Le Point rapportait les propos, Damien Abad avait ainsi déclaré "souhaite[r] être entendu rapidement par le magistrat instructeur afin de se défendre face à des accusations ignobles, qu'il conteste fermement".