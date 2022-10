"Grippe : quels sont les symptômes ? Faut-il se faire vacciner ?"

GRIPPE. Le taux de contamination de la grippe augmente et inquiète les autorités de santé. À l'approche d'un hiver particulièrement froid, la grippe devrait faire son grand retour. Selon certains médecins, elle sera particulièrement virulente cette année.

[Mis à jour le 21 octobre 2022 à 14h55] Aura-t-on une vague épidémique de grippe cet hiver ? Les autorités sanitaires le craignent. En effet, le virus de la grippe n'est pas devenu plus virulent, mais nos défenses immunitaires se sont affaiblies, comme le décrit le professeur en virologie au CHU de Lyon Bruno Lina : "Intrinsèquement, il n'a pas acquis des facteurs de virulence qui le rendraient plus agressif que ses prédécesseurs. Simplement, étant donné qu'il a moins circulé au cours de deux derniers hivers, on observe un petit défaut d'immunité collective, ce qui va favoriser sa circulation." Le médecin plaide pour la vaccination, et notamment celle du personnel soignant : "On sait que le vaccin freine la transmission et peut-être même de manière plus efficace que le vaccin contre le SARS-COV-2. [...] Nous avons réalisé une étude qui montre qu'à partir d'un taux de vaccination de 40% dans une équipe soignante, le nombre de cas de grippe observés chez les patients a été divisé par cinq."

Les chiffres de Santé publique France illustrent les propos de l'infectiologue. Ainsi, elle a relevé dans son dernier rapport, publié le mercredi 19 octobre 2022, une augmentation des indicateurs "syndromes grippaux" en médecine de ville. Par ailleurs, les médecins commencent à observer des cas de grippe confirmés en France. SPF précise qu'aucun cas grave n'a été admis en réanimation. En outre, le réseau Sentinelles, l'entité de veille sanitaire, a observé une baisse des cas de syndromes grippaux par rapport à la semaine précédente. Ainsi, le taux d'incidence des consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants est passé de 85 à 64.

Quels sont les symptômes de la grippe ?

Sur le site de l'Assurance maladie, il est indiqué qu'après contamination, la maladie se déclare sous 48 heures environ, avec "une forte fièvre (autour de 39°C) accompagnée de frissons, une fatigue intense, une sensation d'abattement avec perte d'appétit, des douleurs musculaires (courbatures) et articulaires diffuses, des maux de tête, puis une toux sèche et douloureuse".

À noter qu'une personne qui a la grippe est contagieuse pendant cinq jours après l'apparition des tout premiers symptômes. Du moins, en ce qui concerne les adultes. Pour les enfants, la contagiosité peut s'étendre sur une semaine. Covid-19 ou grippe ? Difficile parfois de s'y retrouver en revanche sur ce point, les symptômes étant très proches. Pour lever tout doute quant à une contamination au Covid-19, le médecin traitant peut demander un test PCR.

Faut-il se faire vacciner contre la grippe ?

Dans son interview accordée à Ouest-France dimanche 2 octobre, le ministre de la Santé a invité les Français les plus fragiles à se faire vacciner. "Il faut se faire vacciner quand on est une personne fragile et cela tombe bien : on pourra très prochainement se faire vacciner simultanément contre la grippe et le Covid", a déclaré François Braun. Et d'ajouter : "J'en appelle vraiment aux personnes âgées, ou à risque, face à la maladie : il est important de se faire vacciner."

Le site service-public.fr indique, pour sa part, que la campagne de vaccination débutera le 18 octobre prochain en France métropolitaine, mais également en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. La campagne de vaccination doit s'étendre jusqu'au 15 novembre. Quant à Mayotte, elle a déjà débuté le 6 septembre dernier.

Qui doit se faire vacciner ? Alors que la grippe touche entre 2 et 6 millions de personnes chaque année dans le pays, les personnes dites "fragiles" peuvent rapidement se retrouver dans un état grave engendrant une hospitalisation, voire dans les cas les plus compliqués, la mort. Pour éviter de tels drames, les "personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de moins de 65 ans atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité (IMC égal ou supérieur à 40 kg/m2), l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque (qui ne peuvent pas être vaccinés) et des personnes immunodéprimées, les professionnels de santé et professionnels des établissements médico-sociaux au contact de patients à risque, les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables" sont invités à se faire vacciner. À noter que pour la première fois, les professionnels exposés aux virus influenza porcin et aviaire sont également ciblés dans le cadre de la campagne 2022-2023, rapporte encore service-public.fr. Pour information, le vaccin est gratuit pour les personnes à risque. Pour les autres, le prix varie entre 6 et 10 euros.