"Grippe : une importante épidémie à venir ? Symptômes, vaccin… Comment anticiper ?"

GRIPPE. Les autorités sanitaires ne cachent pas leur inquiétude. À l'approche de l'hiver, la grippe devrait faire son grand retour. L'épidémie pourrait être, qui plus est, particulièrement violente cette année.

"Ce qui est important n'est pas d'être inquiet mais d'être vigilant. On sait que notre système de santé est sous tension et il ne faudrait pas une autre pandémie." C'est avec ces mots que le ministre de la Santé, François Braun, a tiré la sonnette d'alarme dimanche 2 octobre, dans les colonnes de Ouest-France. Avec le début de l'automne, le retour de la grisaille et la chute des températures, les cas de Covid-19 repartent à la hausse tandis que la menace de la grippe plane déjà sur la France. Et cette année, cette dernière pourrait être particulièrement virulente à en croire les experts.

"Il y a eu très peu de vaccinations les années précédentes. Donc, l'immunité a tendance à baisser dans la population générale", constate auprès de franceinfo l'épidémiologiste Jean-Daniel Lelièvre, notant par ailleurs qu'"on utilise beaucoup moins le masque, [qu']on fait moins attention". Qui plus est, "si on regarde un peu ce qui se passe dans l'hémisphère sud, on voit que les formes sont plus sévères".

Comme le souligne franceinfo, chaque année, la grippe circule dans un premier temps dans l'hémisphère sud avant de poser ses valises dans l'hémisphère nord, et notamment en France métropolitaine. C'est donc le nombre de contaminations particulièrement conséquent observé actuellement en Australie qui interpelle aujourd'hui les professionnels de santé. Il y aurait en effet plus de contaminations par rapport aux années précédentes.

Quels sont les symptômes de la grippe ?

Sur le site de l'Assurance maladie, il est indiqué qu'après contamination, la maladie se déclare sous 48 heures environ, avec "une forte fièvre (autour de 39°C) accompagnée de frissons, une fatigue intense, une sensation d'abattement avec perte d'appétit, des douleurs musculaires (courbatures) et articulaires diffuses, des maux de tête, puis une toux sèche et douloureuse".

À noter qu'une personne qui a la grippe est contagieuse pendant cinq jours après l'apparition des tout premiers symptômes. Du moins, en ce qui concerne les adultes. Pour les enfants, la contagiosité peut s'étendre sur une semaine. Covid-19 ou grippe ? Difficile parfois de s'y retrouver en revanche sur ce point, les symptômes étant très proches. Pour lever tout doute quant à une contamination au Covid-19, le médecin traitant peut demander un test PCR.

Faut-il se faire vacciner contre la grippe ?

Dans son interview accordée à Ouest-France dimanche 2 octobre, le ministre de la Santé a invité les Français les plus fragiles à se faire vacciner. "Il faut se faire vacciner quand on est une personne fragile et cela tombe bien : on pourra très prochainement se faire vacciner simultanément contre la grippe et le Covid", a déclaré François Braun. Et d'ajouter : "J'en appelle vraiment aux personnes âgées, ou à risque face à la maladie : il est important de se faire vacciner."

Le site service-public.fr indique, pour sa part, que la campagne de vaccination débutera le 18 octobre prochain en France métropolitaine, mais également en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. La campagne de vaccination doit s'étendre jusqu'au 15 novembre. Quant à Mayotte, elle a déjà débuté le 6 septembre dernier.

Qui doit se faire vacciner ? Alors que la grippe touche entre 2 et 6 millions de personnes chaque année dans le pays, les personnes dites fragiles peuvent rapidement se retrouver dans un état grave engendrant une hospitalisation, voire dans les cas les plus compliqués, la mort. Pour éviter de tel drame, les "personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de moins de 65 ans atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité (IMC égal ou supérieur à 40 kg/m2), l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque (qui ne peuvent pas être vaccinés) et des personnes immunodéprimées, les professionnels de santé et professionnels des établissements médico-sociaux au contact de patients à risques, les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables" sont invités à se faire vacciner. À noter que pour la première fois, les professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires sont également ciblés dans le cadre de la campagne 2022-2023, rapport encore service-public.fr. Pour information, le vaccin est gratuit pour les personnes à risques. Pour les autres, le prix varie entre 6 et 10 euros.