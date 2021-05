Procès de Nordahl Lelandais : ses premiers mots face aux parents d'Arthur Noyer

Jugé depuis ce lundi matin dans l'affaire de la mort d'Arthur Noyer, Nordahl Lelandais a confirmé être lié au décès, sans avoir eu la volonté de mettre fin à la vie du caporal de 23 ans.

[Mis à jour le 3 mai 2021 à 14h40] Depuis ce lundi matin, Nordahl Lelandais est jugé aux assises de Savoie pour la mort du caporal Arthur Noyer, survenue en avril 2017. L'ancien maître-chien apparaît pour la première fois dans le box des accusés depuis l'éclatement de l'affaire Maëlys, cette petite fille que Lelandais est également suspecté d'avoir tuée et qui avait permis la relance de l'enquête sur la mort du militaire de 23 ans. Au tribunal de Chambéry, l'homme de 38 ans désormais, apparu affuté, en chemise bleu clair et barbe de trois jours, s'est exprimé face à la famille Noyer, convaincu du caractère volontaire du meurtre d'Arthur, alors que Nordahl Lelandais avait fini par reconnaître son rôle, qu'il cantonne à celui de responsable d'un accident, en l'occurrence une bagarre qui aurait mal tourné entre les deux hommes.

"Oui j'ai donné la mort à Arthur Noyer, mais sans vouloir la lui donner", a-t-il répété à l'audience. L'avocat de l'accusé, maître Alain Jacubowicz, a par ailleurs obtenu de cette première journée la nullité d'une expertise psychiatrique réalisée sur son client sur la base d'un "doute légitime" concernant l'impartialité de l'un des experts. L'avocat a insisté sur la nécessité pour les jurés, selon lui, de s'affranchir du caractère médiatique de l'affaire, soutenant que l'ombre du tueur en série, qui plane au-dessus du profil de son client, ne devait en aucun cas obstruer la neutralité des débats.

Alors qu'il avait donc initialement démenti tout lien avec cette affaire, l'ancien maître-chien de 38 ans a fini par reconnaître, en mars 2018, avoir participé involontairement au décès, devant les preuves de sa présence, la nuit de la mort du militaire de 23 ans, aux mêmes endroits que ce dernier, grâce au bornage des deux téléphones. Nordahl Lelandais avait alors expliqué avoir pris en stop le jeune homme, qui sortait de discothèque à Chambéry (Savoie). Il l'aurait ensuite conduit à Saint-Baldoph, sans qu'une raison particulière n'explique cette direction. Une dispute aurait éclaté entre les deux hommes et Nordahl Lelandais, toujours selon sa version, aurait porté involontairement un coup fatal à Arthur Noyer, avant de déposer le corps sur le bas-côté.

La volonté de donner la mort à Arthur Noyer au coeur du procès

A l'occasion de l'audience, l'un des enjeux doit consister à faire la lumière sur les faits de cette nuit funeste, alors que les dires de l'accusé n'ont pas convaincu la défense, en l'occurrence les parents du défunts, selon qui ce récit "n'apparaît pas vraisemblable", car il comporterait "de fortes incohérences par rapport aux éléments du dossier". La thèse d'un différend sexuel apparaît davantage crédible pour la famille Noyer, la bisexualité établie de Lelandais, ainsi que sa supposée suractivité sexuelle, faisant figure d'arguments. Des fuites sur les rapports des enquêteurs et des experts psychiatres indiquent aussi que l'accusé, qui consommait alors beaucoup de drogues et d'alcool, avait pour habitude de s'adonner à des ébats sexuels dans des recoins escarpés de la commune de Saint-Baldoph. Problème toutefois, l'examen légiste du crâne d'Arthur Noyer, retrouvé en septembre par des promeneurs près du col de Marocaz, en Savoie, ne permet pas de conclure avec certitude des causes du décès. Acharnement ou coup involontairement fatal ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le procès tentera de le déterminer, alors que planera, évidemment, l'ombre de l'affaire Maëlys - dont le procès est attendu pour 2022 -, point de départ de la thèse du tueur en série et de la mise en place de la cellule Ariane, chargée d'enquêter sur la possibilité que d'autres disparition aient pour responsable Nordahl Lelandais. Egalement mis en cause pour des agressions sexuelles sur trois de ses petites-cousines, âgées de 5, 6 et 14 ans, il est apparu ce lundi matin pour la première fois depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, affichant un physique affuté et une barbe poivre et sel de trois jours. Le verdict est attendu pour le 12 mai.