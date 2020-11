DIRECT. Procès Daval : Jonathann doit s'exprimer à nouveau après son malaise

DAVAL - Alors que son audition avait débuté ce mercredi, Jonathann Daval a été pris d'un malaise. Il s'exprimera de nouveau dans l'après-midi, avant le verdict de son procès prévu vendredi. Suivez l'audience en direct.

Mort d'Alexia Daval : ce qu'on sait déjà L'essentiel Le quatrième jour du procès de Jonathann Daval se tient ce jeudi au tribunal de Vesoul (Haute-Saône). Le trentenaire est jugé pour le meurtre de son épouse, Alexia Daval, retrouvée morte dans un bois en octobre 2017.

L'audition de Jonathann va se poursuivre ce jeudi, après avoir été brutalement interrompue la veille au soir. L'accusé, après s'être excusé auprès des parents d'Alexia, même s'il se considère "impardonnable", a été pris d'un malais et évacué de la salle d'audience, qui a été suspendue. Ce jeudi matin, le président a fait savoir que son état, après examen médical, avait été jugé conforme à la poursuite de son audition, qui aura lieu dans l'après-midi. La journée s'annonce donc décisive et les parents de la victime "ne peuvent se satisfaire de ces quelques mots de Jonathann Daval", a estimé un de leurs avocats, Jean-Hubert Portejoie, sur Franceinfo. "Outre des excuses, ils veulent surtout des explications", juge le pénaliste, qui a dit attendre des explication sur le "ce tel déchaînement de violence" et sur "ce qu'il s'est passé après dans la nuit" du drame.

La journée de mercredi a été marquée par l'intervention, tour à tour, des membres de la famille d'Alexia. Son père, d'abord, Jean-Pierre Fouillot, qui a réclamé la "peine maximale" pour celui qui a longtemps multiplié les versions. Puis est venue l'audition très attendue d'Isabelle Fouillot, dont on connaît la proximité avec Jonathann Daval, qui avait pour habitude de l'appeler "maman". Elle avait d'ailleurs réussi à lui décrocher des aveux lors de confrontations pendant l'instruction. "Sois un homme", lui a-t-elle lancé, dans une prise de parole où les allusions enfantines étaient légions. La mère d'Alexia a passé plusieurs minutes à déplorer la conséquence des multiples mensonges de Jonathann et à évoquer sa relation de couple avec sa fille. Isabelle Fouillot a dit espérer des explications sur la violence du meurtre, le suppliant de dire "juste la vérité".

12:07 - L'expert sur le malaise de Jonathann L'expert psychologue est revenu sur l'incident d'hier, le malaise de Jonathann ayant mené à l'interruption de l'audience. "Son corps a parlé, il ne pouvait plus échapper à ses deux personnalités qui étaient en train de se réunir, de se confronter en lui, la seule solution pour y échapper, c’était que son corps lâche", a expliqué Tony Arbin. 10:57 - Les deux personnalités de Jonathann Dans son rapport, l'expert-psy ayant examiné Jonathann Daval s'est montré très précis et a révélé un certain nombre de choses. Comme Isabelle Fouillot hier, mais avec d'autres mots, l'accusé est décrit comme "sujet très immature très infantile", avec une "dépendance" totale à sa mère, à sa femme et aux parents de cette dernière. "Il manifeste de la culpabilité, a pris conscience de la gravité de ses actes mais il s’apitoie aussi beaucoup sur son sort", explique l'expert, qui estime que Jonathann "est incapable de prendre des responsabilités d’adulte. Quand il le faut, il fuit. D'où la manipulation et la séduction". Il décrit également une personnalité "égocentrée", qui a pu favoriser le déni dans lequel le mis en cause s'est placé pendant de longs mois. 10:20 - L'expert sur les TOC L'information avait été révélée pendant l'instruction et se confirme lors du procès : Jonathann Daval souffre bien de troubles obsessionnels compulsifs (TOC). "Après le décès de son père, il va développer des TOC. Il est très méticuleux, il fallait que tout soit bien rangé à sa place, il détestait la saleté, il se lavait la main un nombre incalculable de fois par jour et restait plus d’une heure sous la douche à se frotter", détaille l'expert-psy. 10:04 - L'audition des experts-psy commence C'est Tony Arpin, qui a expertisé Jonathann Daval durant sa détention, qui lance ce quatrième jour d'audience. Par visio, l'expert-psychologue se souvient d'un jeune homme "surprotégé par sa mère", qui était "la risée de ses camarades" lorsqu'il était à l'école et qu'il portait un corset pour ses problèmes de dos. On apprend également que Jonathann était resté très attaché à son père biologique, qui est mort alors qu'il n'avait que 12 ans. 10:00 - Pourquoi l'audition de Jonathann se poursuit cette après-midi Bonjour et bienvenue dans ce direct, pour la quatrième journée du procès Daval, que nous suivrons tout au long de ce jeudi. Alors que l'on attendait à ce que l'audition de Jonathann Daval, interrompue hier soir pour cause de malaise, reprenne ce matin, ce n'est que cet après-midi que l'accusé s'exprimera à nouveau. En effets, des auditions en visioconférence d'experts psychiatriques étaient prévues au programme de la matinée.

Jonathann Daval est déjà, depuis de nombreux mois, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon. Le principal suspect du meurtre de sa femme Alexia n'est plus en liberté depuis son interpellation le 29 janvier 2018, trois mois après les faits et pendant lesquels il avait fait passer l'image d'un veuf éploré devant la France entière. Au bout de trente heures de garde à vue, l'informaticien de 34 ans à l'époque avoue avoir tué accidentellement Alexia. Il est alors mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et ainsi, le scénario mis en avant par ses avocats et lui-même, selon lequel il aurait donné involontairement la mort à son épouse, n'a pas été retenu. Le fait de donner volontairement la mort à autrui est potentiellement sanctionné d'une peine de prison à perpétuité, selon l'article 221-4 du Code pénal.

La mort d'Alexia Daval a été entourée d'énormément d'interrogations dans les premières semaines ayant suivi la découverte de son corps. La théorie d'une mauvaise rencontre a d'abord été privilégiée, compte tenu du scénario énoncé par Jonathann, selon qui son épouse était partie faire un jogging, ce fameux samedi 28 octobre 2017. Mais peu à peu, les enquêteurs se penche sur le jeune homme, en secret, mettant le doigt sur une personnalité complexe et sur un couple plus problématique qu'en apparence. Ils finissent par interpeller Jonathann, fin janvier 2018, avant que ce dernier ne livre une première partie de ses aveux. Il avoue avoir provoqué la mort d'Alexia, mais involontairement, à la suite d'une dispute lors de laquelle il aurait étranglé la jeune femme. Cette version est conforme aux éléments du dossier, lesquels pointent une mort par asphyxie de la jeune banquière de Gray. A ce moment-là, Jonathann nie, en revanche, avoir mis feu à la dépouille. Quelques mois plus tard, nouveau revirement : l'informaticien trentenaire se dit à nouveau innocent, il accuse alors sa belle-famille d'avoir fomenté un complot familial visant à cacher la mort d'Alexia, qui aurait été occasionné lors du diner du vendredi 27 octobre 2017, lors duquel son épouse serait entrée dans une grande phase de colère, puis tuée par son beau-frère Grégory Gay. Ce nouveau mensonge durera quelques semaines, jusqu'à la confrontation de Jonathann face à sa belle-famille. Devant la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, en larmes et à genoux, il avoue finalement bien être le responsable de la mort d'Alexia, revenant ainsi à sa version initiale. Reste malgré tout la question de la crémation du corps, qu'il n'explique toujours pas aux enquêteurs, laissant la place à l'existence d'une complicité. Ce ne sera qu'en juin 2019, lors de la reconstitution des faits, que Jonathann Daval avouera avoir mis feu à la dépouille d'Alexia, là-même où il avait déposé le corps, dans un bois en bordure de Gray.

