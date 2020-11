DIRECT. Procès Daval : Jonathann face à la mère d'Alexia, des détails sur ses aveux

DAVAL - Après son report hier, l'audition de la famille d'Alexia a bien lieu ce mercredi. Jonathann, qui va donc faire face à son ex-belle famille, a également fait l'objet de révélations sur ses aveux, en janvier 2018.

Cette troisième journée d'audience est très importante. L'audition de la famille d'Alexia doit avoir lieu et notamment celle de la mère de la victime, qui était très proche de Jonathann. Isabelle Fouillot a dit espérer des révélations supplémentaires de la part de l'accusé du meurtre d'Alexia, notamment des explications sur ce qu'elle nomme elle-même le "massacre" de sa fille. Les parties civiles, qui ne croient pas en la thèse du coup de folie, espèrent par ailleurs faire requalifier les faits de meurtre en assassinat.

Ce mercredi matin, le gendarme ayant auditionné Jonathann Daval en janvier 2018 lors de sa garde à vue a témoigné. Il a fait savoir que le mis en cause avait craqué au bout de 32 heures, après avoir maintes fois répété "je ne sais pas" en réponse aux questions. "On approche de la fin de la garde à vue. Je propose au juge instruction de mener une ultime audition. On en est à la 32e heure de garde à vue, on a déjà fait 8 heures d’audition (...) Je préviens Jonathann que c’est la dernière audition, il s’entretient une minute avec ses avocats. Il revient, se met à pleurer et dit 'c’est moi qui ai fait ça, je ne voulais pas'", a détaillé le gendarme.

12:31 - Audience suspendue L'audition du père d'Alexia, très chargée émotionnellement, a pris fin et l'audience a été suspendue jusqu'à 14 heures. Jean-Pierre Fouillot a évoqué plusieurs moments de vie d'Alexia et Jonathann, répété tout l'amour que lui et sa famille portait pour son gendre et même imaginé d'éventuelles circonstances atténuantes si le trentenaire avait tout de suite reconnu son meurtre. 11:54 - Le père d'Alexia espère "la peine maximale" Dans la fin de son intervention, Jean-Pierre Fouillot, en larmes, s'est plusieurs fois adressé directement à Jonathann Daval. "J’ai entendu un des experts parler d’une faiblesse psychologique d'Alexia. Alors est-ce une femme forte, castratrice ? Pourquoi a-t-elle été assassinée? Pour une dispute, une relation sexuelle refusée, parce qu’elle voulait te quitter Jonathann?", a-t-il demandé. Et de conclure sur ses espoirs d'une "peine maximal" : "Notre vie n’est plus une vie. On a dû vendre le bar, il était trop difficile de continuer. Notre futur, il est simple: nous avons pris perpétuité. Ce sera le cas de Jonathann ? Vous (les jurés, ndlr) seuls en déciderez. L’avenir, on pensait que ce serait aussi les petits enfants d’Alexia et ce ne sera pas réalisable.... J’espère que la peine maximale te soit octroyée". 11:37 - "Jonathann nous a sali" Jean-Pierre Fouillot a évoqué la période pendant laquelle Jonathann Daval a changé de version et a accusé la famille d'Alexia d'avoir fomenté un complot visant à cacher sa mort. "Imaginez- vous, nous parents accusés, à tort bien sûr mais il y a que nous qui le savions. La population grayloise, la France entière s’est dit 'y a pas de fumée sans feu', on nous a sali, Jonathann nous a sali", a lancé le père de la victime à l'audience. 11:15 - "10 années d'amour avec Jonathann" Le père d'Alexia s'exprime avec beaucoup d'émotion à la barre. Il lit un texte et s'excuse pour les éventuelles "difficultés" qu'il pourrait rencontrer dans son intervention. Jean-Pierre Fouillot a également confirmé une nouvelle fois la proximité de Jonathann avec son ancienne belle-famille, jusqu'au drame, évoquant "10 années d'amour avec Jonathann sans heurts, sans problème". "Malheureusement Jonathann nous a éteint la lumière, celle du bonheur et de la sérénité", a-t-il déploré. Le père de la victime a également parlé de sa fille en ces termes : "Notre lumière, notre joie de vivre". 11:02 - "Le moment est venu d'entendre la famille d'Alexia" L'audition de la famille d'Alexia Daval a débuté. "Le moment est venu d'entendre la famille d'Alexia", a annoncé le président. Le père de la jeune femme, Jean-Pierre Fouillot, est le premier à témoigner à la barre. 10:57 - La famille d'Alexia va pouvoir poser des questions à Jonathann Finalement, la famille d'Alexia, dont l'audition va débuter dans les prochaines minutes, va pouvoir s'adresser directement ou presque à Jonathann Daval. "Les parties civiles pourront interroger monsieur Daval mais ne pourront le faire qu’après que j’ai procédé moi-même à mon interrogatoire", a expliqué le président, qui précise que les questions posées ne pourront se faire qu'à travers leurs avocats ou le président lui-même.

Jonathann Daval est déjà, depuis de nombreux mois, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon. Le principal suspect du meurtre de sa femme Alexia n'est plus en liberté depuis son interpellation le 29 janvier 2018, trois mois après les faits et pendant lesquels il avait fait passer l'image d'un veuf éploré devant la France entière. Au bout de trente heures de garde à vue, l'informaticien de 34 ans à l'époque avoue avoir tué accidentellement Alexia. Il est alors mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et ainsi, le scénario mis en avant par ses avocats et lui-même, selon lequel il aurait donné involontairement la mort à son épouse, n'a pas été retenu. Le fait de donner volontairement la mort à autrui est potentiellement sanctionné d'une peine de prison à perpétuité, selon l'article 221-4 du Code pénal.

La mort d'Alexia Daval a été entourée d'énormément d'interrogations dans les premières semaines ayant suivi la découverte de son corps. La théorie d'une mauvaise rencontre a d'abord été privilégiée, compte tenu du scénario énoncé par Jonathann, selon qui son épouse était partie faire un jogging, ce fameux samedi 28 octobre 2017. Mais peu à peu, les enquêteurs se penche sur le jeune homme, en secret, mettant le doigt sur une personnalité complexe et sur un couple plus problématique qu'en apparence. Ils finissent par interpeller Jonathann, fin janvier 2018, avant que ce dernier ne livre une première partie de ses aveux. Il avoue avoir provoqué la mort d'Alexia, mais involontairement, à la suite d'une dispute lors de laquelle il aurait étranglé la jeune femme. Cette version est conforme aux éléments du dossier, lesquels pointent une mort par asphyxie de la jeune banquière de Gray. A ce moment-là, Jonathann nie, en revanche, avoir mis feu à la dépouille. Quelques mois plus tard, nouveau revirement : l'informaticien trentenaire se dit à nouveau innocent, il accuse alors sa belle-famille d'avoir fomenté un complot familial visant à cacher la mort d'Alexia, qui aurait été occasionné lors du diner du vendredi 27 octobre 2017, lors duquel son épouse serait entrée dans une grande phase de colère, puis tuée par son beau-frère Grégory Gay. Ce nouveau mensonge durera quelques semaines, jusqu'à la confrontation de Jonathann face à sa belle-famille. Devant la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, en larmes et à genoux, il avoue finalement bien être le responsable de la mort d'Alexia, revenant ainsi à sa version initiale. Reste malgré tout la question de la crémation du corps, qu'il n'explique toujours pas aux enquêteurs, laissant la place à l'existence d'une complicité. Ce ne sera qu'en juin 2019, lors de la reconstitution des faits, que Jonathann Daval avouera avoir mis feu à la dépouille d'Alexia, là-même où il avait déposé le corps, dans un bois en bordure de Gray.

