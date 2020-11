DIRECT. Procès Daval : les larmes de Jonathann, l'évocation d'un viol... Un début d'audience mouvementé

DAVAL - Le procès de Jonathann Daval donne déjà lieu à des échanges tendus. Le trentenaire, qui n'a pu retenir ses larmes en début d'audience, a été accusé par l'avocat des parties civiles d'avoir violé son épouse.

17:17 - Jonathann n'était pas "pro actif" pendant les recherches Le 28 octobre 2017, jour de la disparition d'Alexia Daval, son époux Jonathann se rend à la gendarmerie pour signalé les faits. S'en suivent alors deux jours de recherches lors desquels d'importants moyens sont déployés : battues, plongeurs... A ce moment-là, le trentenaire participe comme bon nombre de gens du coin aux battues organisés le dimanche et lundi suivants. Mais, note l'un des enquêteurs interrogé ce lundi, Jonathann n'est pas très "pro actif".

17:02 - Jonathann arrive "en pleurs" lors du signalement de la disparition d'Alexia Tous les témoignages de l'entourage familiale d'Alexia Daval pointent un élément qui a pris une autre dimension depuis les aveux de Jonathann : l'informaticien était déjà paniqué lorsqu'il annonce, à la famille de son épouse puis à la gendarmerie, la disparition de la jeune femme. Des témoignages corroborés par la gendarme ayant recueilli son signalement ce fameux samedi 28 octobre 2017, présente à l'audience ce lundi. "Il arrive en pleurs", se souvient-elle, alors que la jeune femme, à ce moment là, est simplement censée être partie courir.

16:23 - Les dessinateurs finalement acceptés en salle d'audience Alors que la question de leur présence, compte tenu du contexte sanitaire, avait été remise en cause, les dessinateurs ont finalement pu intégrer la salle d'audience et ainsi croquer des instants du procès. Après moultes péripéties, les dessinateurs ont finalement été acceptés dans la salle vers 11h30. Mon dessin de Jonathann #Daval pour @F3FrancheComte, à retrouver dans le JT de ce midi. pic.twitter.com/mkr4lvXkjj — Valentin Pasquier (@ValPSQR) November 16, 2020

15:54 - La mère de Jonathann ne veut pas "influencer" son fils A la question de l'un des avocats des parties civiles de savoir si sa présence peut aider son fils à parler, la mère de Jonathann a répondu qu'elle n'ambitionnait pas de "l'influencer" à parler. "C’est pour l’aider. Ma présence est importante pour lui comme pour moi mais il faut qu’il dise ce qu’il a à dire de lui même et la vérité", a lancé la mère de l'accusé.

15:46 - Reprise de l'audience Alors que l'audience vient de reprendre, c'est désormais la mère de Jonathann Daval qui est à la barre, entendue en qualité de témoin. Elle s'emploie à défendre le caractère pacifique, selon elle, de son fils. "Il n’est pas comme il a été décrit, il a des défauts comme tout le monde, personne n’est parfait. Entre ses frères et soeurs, c’est lui le plus calme et le plus timide", assure-t-elle, évoquant "un enfant très calme", qui "vivait dans sa bulle car il était un peu sourd".

14:33 - Après la préméditation, la possibilité du viol évoquée Dans son réquisitoire, l'avocat principal des parties civiles a accusé Jonathann Daval d'avoir violé son épouse Alexia, alors qu'aucune trace de violences sexuelles n'ont été mises en évidence par l'examen médico-légiste. "Je vais vous dire ce que je pense: il y a eu une relation sexuelle après la mort d’Alexia !", a lancé maître Gilles-Jean Portejoie, provoquant l'ire de la défense de l'accusé. "En trois ans d’instruction, aucune demande d’investigation n’a jamais été faite sur un possible viol ante ou post mortem. On ne peut pas laisser dire n’importe quoi !", s'est insurgé Me Schwerdorffer, l'avocat de Jonathann Daval. L'audience a depuis été suspendue et reprendra à 15h30.

13:44 - La préméditation évoquée au procès Sous l'impulsion de l'un des avocats des parties civiles, la possibilité que Jonathann Daval ait prémédité son geste a été évoquée en ce premier jour d'audience. C'est maître Caty Richard qui a interrogé le patron de la section de recherches de Besançon sur le sujet, rappelant que du Tramadol, un antalgique opiacé, a été retrouvé dans le sang d'Alexia Daval.

13:33 - Après la préméditation, la possibilité du viol évoquée Dans son réquisitoire, l'avocat principal des parties civiles a accusé Jonathann Daval d'avoir violé son épouse Alexia, alors qu'aucune trace de violences sexuelles n'ont été mises en évidence par l'examen médico-légiste. "Je vais vous dire ce que je pense: il y a eu une relation sexuelle après la mort d’Alexia !", a lancé maître Gilles-Jean Portejoie, provoquant l'ire de la défense de l'accusé. "En trois ans d’instruction, aucune demande d’investigation n’a jamais été faite sur un possible viol ante ou post mortem. On ne peut pas laisser dire n’importe quoi !", s'est insurgé Me Schwerdorffer, l'avocat de Jonathann Daval. L'audience a depuis été suspendue et reprendra à 15h30.

12:55 - Le directeur d'enquête auditionné Le patron de la Section de recherche de la gendarmerie de Besançon est actuellement interrogé par le président de la cour d'assises. Celui qui a mené les investigations a avoué avoir envisagé la piste de Jonathann seulement 48 heures après le début de l'enquête, alors qu'à ce moment-là, personne ne suspectait le mari d'Alexia, qui apparaissait en veuf éploré. Le gendarme s'est également expliqué sur les trois mois qui ont séparé le début de l'enquête de l'interpellation de Jonathann, estimant que cette durée était nécessaire. "Mais quand même, vous l'avez laissé pleurer devant la France entière, est-ce que vous n'auriez pas dû l'interpeller plus tôt ?", lui a demandé l'avocat des parties civiles. Réponse de l'enquêteur : "On attendait le retour des expertises, il faut des éléments, ce n'était pas ce qui était convenu avec la juge".

12:02 - Jonathann Daval reconnaît être le seul coupable Même si peu de doutes planait encore sur l'existence d'un ou d'une complice dans cette affaire, dans laquelle Jonathann Daval est seul suspect, ce dernier a confirmé au président de la cour d'assises être "le seul impliqué" dans la mort d'Alexia Daval. "Oui", a-t-il simplement répondu à cette question.

11:11 - Premiers éléments de procès Alors que l'audience dure depuis 2 heures désormais, quelques éléments à retenir. Lors de la l'évocation, par le président de la cour d'assises, de la découverte du corps en partie calciné d'Alexia Daval, Jonathann a alors fondu en larmes, alors qu'il était resté impassible jusqu'alors. Par ailleurs, la mère de l'accusé a été désignée comme témoin et va être entendue comme telle pendant ce procès, ce lundi à 14 heures.

10:32 - Une jurée remplacée A peine nommée, déjà remplacée. La première journée d'audience a mise en lumière un lien entre l'une des jurées tirées au sort et un oncle de Jonathann Daval, mettant à mal son impartialité. La cour a salué l'honnêteté de l'accusé et a nommé une nouvelle jurée parmi le jury remplaçant.

10:17 - Début du procès à Vesoul Depuis quarante-cinq minutes désormais, le procès de Jonathann Daval a débuté devant la cour d'assises de Haute-Saône. Le mis en cause a été transféré depuis la maison d'arrêt de Dijon, où il est incarcéré depuis près de trois ans. Les traits tirés, en pull marinière, Jonathann est apparu devant son ex-belle famille : Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia, ainsi que Stéphanie et Grégory Gay, soeur et beau-frère de la victime.