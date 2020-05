Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 16 mai 2020 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO - Allez-vous devenir millionnaires ? Avez-vous choisi les bons numéros ? Les résultats du tirage du Loto du samedi 16 mai sont à découvrir ci-dessous.

[Mis à jour le 16 mai 2020 à 20h58] Ce samedi 16 mai marque le premier week-end depuis la levée du confinement. Il est désormais possible de sortir sans attestation, de se balader dans la nature ou encore de voir vos proches, tout en respectant les mesures de distanciation physique et les gestes barrière. Pendant la quarantaine, le Loto ne s'est pas arrêté, et il continue pendant cette période de déconfinement. Le seul changement, c'est que, si vous devez vous rendre dans un bureau de tabac, vous n'aurez plus besoin d'une attestation de déplacement. Samedi 16 mai, le tirage du Loto met en jeu 7 millions d'euros. Découvrez les résultats dès maintenant.

Le tirage du Loto du samedi 16 mai 2020 :

26 - 27 - 41 - 46 - 19 et le N° Chance : 4 (Pas de gagnant)

Résultats option 2nd tirage : 9 - 37 - 47 - 31 - 26

Joker+® : 0 280 624

10 codes gagnants à 20 000€ : A 2920 5468 - B 2210 2173 - E 7597 0879 - E 8704 4405 - F 7285 0153 - H 6775 4868 - H 7233 4380 - I 8260 4727 - P 2598 6026 - R 3468 7501

Pour tenter sa chance, rien de plus simple. Il suffit d'écrire six numéros, les cinq premiers à choisir sur une grille de 49 numéros et un numéro chance est à cocher sur une grille de 10 numéros. Pour toucher le jackpot, vous devez avoir tout bon, les 6 numéros doivent correspondre au tirage. Une grille de Loto coûte 2,20 €, auxquels vous pouvez ajouter une option 2nd tirage pour 0,80 € de plus. Tout ça peut se faire depuis le confort de votre canapé, sur votre tablette, smartphone, ordinateur ou chez votre buraliste, si vous avez plutôt envie de prendre l'air et de profiter de votre liberté retrouvée.

Pour certains, le choix des numéros est une question de hasard, d'autres jouent toujours les mêmes numéros, leurs numéros favoris, les dates d'anniversaires des proches ou des jours qui ont marqué leur vie. D'autres joueurs misent eux sur la stratégie. On peut ainsi analyser les résultats des tirages des années précédentes. Le spécialiste de la théorie des jeux Gérald Gavin explique toutefois à Ouest-France que " si on part de l'idée que la loterie n'est pas truquée, que les boules ont toutes le même poids et que le tirage est indépendant, les statistiques n'ont aucun sens pour atteindre le gros lot ".