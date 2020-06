Le 2 juin 2020 à Paris, une manifestation pacifique non-autorisée contre la violence policière et l'injustice raciale a réuni environ 20 000 personnes selon la police, à l'appel du comité de soutien de la famille d'Adama Traoré, dédécé en 2016. Deux heures de rassemblement devant le tribunal judiciaire de la capitale, qui traite le plus grand nombre d'affaires en France. Un manifestant tient ici une pancarte où est écrit "Je n'arrive plus à respirer", des paroles prononcées par l'afro-américain Georges Floyd peu avant son décès, alors qu'il était filmé par une passante et maintenu au sol par un policier blanc.