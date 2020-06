Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 6 juin 2020 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO – Le tirage du Loto du samedi 6 juin 2020 vient de donner les résultats de la combinaison gagnante. Un vainqueur avait-il trouvé la combinaison gagnante ? Retrouverez ici le résultat du tirage de ce jour.

[Mis à jour le 6 juin 2020 à 21h13] Que feriez-vous avec 17 millions d'euros ? Acheter une voiture de sport, prendre une année sabbatique ou préparer un voyage autour du monde ? Ce soir, votre rêve peut devenir réalité si vous trouvez les cinq numéros et le chiffre chance du tirage du Loto de ce samedi 6 juin 2020. Par ailleurs, 10 vainqueurs repartiront ce soir avec 20 000 euros grâce au code Loto. En moyenne, un joueur a une chance sur 19 millions de gagner le gain maximal. Pour rafler les gains de rang 2 – soit plusieurs milliers d'euros – comptez une chance sur plus de 2 millions. Rappelons que le Loto propose trois tirages hebdomadaires : les lundis, mercredis et samedis. La Française des Jeux a-t-elle fait un nouveau multimillionnaire ? Retrouvez ci-dessous, les résultats du tirage :

Le tirage du Loto du samedi 6 juin 2020

7 - 14 - 29 - 43 - 44 et N°Chance 5

2nd tirage du Loto : 19 - 22 - 23 - 40 - 41

Joker+® : 7 995 384

Et les 10 codes gagnants à 20 000€ : A 4132 2938 - C 2084 0595 - E 8166 7962 - G 6671 8060 - K 8805 0528 - L 5646 9645 - M 3957 6296 - N 7291 9584 - O 3717 4407 - U 6978 4637

Comment participe-t-on à un tirage du Loto ? Pour le tirage du Loto de ce samedi 6 juin 2020, vous avez jusqu'à 20h15 pour remplir et valider une grille. Le prochain tirage du Loto est prévu lundi 8 juin. Si personne ne remporte le tirage du Loto de ce jour, un million d'euros sera ajouté à la cagnotte en jeu, ce qui portera les gains à un montant de 18 millions d'euros. Pour rappel, le coût d'une grille classique est de 2,20 euros : vous pouvez jouer directement en ligne ou vous rendre chez votre buraliste.

Le saviez-vous ? Les loteries étaient très à la mode dans le monde antique. Le mot Loto vient du latin "Lotto", qui veut dire à la fois "lot" et "sort". A Rome, Jules César soutenait les jeux de loteries qui permettaient de financer notamment des travaux dans différentes villes. De son côté, Neron avait mis en place des tirages de 1 000 billets par jour. Parmi les lots, on retrouvait souvent des chevaux et des esclaves. Mais le Loto moderne comme on le connaît ne sera développé en Europe que bien plus tard. Le Loto, dont l'organisation est gérée par la Française des Jeux, est lancé en 1976.