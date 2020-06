Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 10 juin 2020, 3 millions d'euros

RESULTATS LOTO - Qui aura suffisamment de chance pour remporter le tirage du Loto de ce mercredi 10 juin 2020 ? Avis aux amateurs, pour l'heure, il est encore temps d'essayer de trouver les résultats…

Trois millions d'euros. C'est la somme mise en jeu ce mercredi 10 juin 2020 par la Française des jeux. Si ce jackpot est loin de pouvoir rivaliser avec les sommets qu'a pu atteindre par le passer la cagnotte du Loto, mais aussi celle de l'Euromillions, le commun des mortels s'accordera tout de même à dire que trouver le résultat du Loto ce mercredi soir pourrait être une bonne chose ! D'autant que les mois qui viennent s'annoncent sombres. Invité sur RTL mardi soir, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, l'a à nouveau assuré : "Le plus dur reste devant nous." Et de renchérir : "Nous avons pris les bonnes mesures pour éviter les dégâts trop importants. Mais il y aura des faillites, des suppressions d'emplois."

Cela étant dit, le tirage du Loto apparaîtra pour certains comme le moyen idéal de se refaire une santé financière après plusieurs mois de chômage partiel et en vue des temps compliqués qui arrivent. Néanmoins, si tenter sa chance peut être amusant, il faut garder à l'esprit que les opportunités d'être l'heureux vainqueur du jour restent très très maigres et ce, par le principe même de la loterie ! Les grilles du Loto étant composées de 49 chiffres, parmi lesquels cinq au minimum doivent être cochés, et 10 N°Chance, parmi lesquels au moins un doit être sélectionné, une combinaison a ainsi une chance sur plus de 19 millions de sortir lors du tirage du Loto. Ses 19 millions de sœurs ont en effet toute leur chance d'être elles aussi tirées !