Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du vendredi 12 juin 2020 en direct

RESULTATS EUROMILLIONS – Le tirage de l'Euromillions promet 50 millions d'euros au grand gagnant, vendredi 12 juin 2020. Avez-vous joué les bons numéros ? Les résultats seront disponibles sur cette page en début de soirée.

[Mis à jour le 12 juin 2020 à 19:01] Ce vendredi 12 juin, 50 millions d'euros sont mis en jeu pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Des tirages qui ont lieu chaque semaine, tous les mardis et vendredis. Pour jouer, il vous suffit de remplir une grille Euromillions – My Millions en cochant 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 numéros étoiles sur une grille de 12 numéros. Plusieurs chanceux ont remporté de jolies sommes, notamment le 15 mai dernier, puisqu'un joueur avait raflé le jackpot de 72 969 058€. Une somme qui offre de belles promesses.

En participant au tirage de l'Euromillions, vous pourriez devenir le prochain millionnaire de l'année. En effet, à chaque tirage, le code My Million vous offre la possibilité de remporter un million d'euros. Pour chaque grille d'Euromillions achetée, un code unique vous est attribué, de manière aléatoire. Soyez donc attentif au moment de découvrir les résultats de l'Euromillions, car c'est également à ce moment-là que le code My Million est tiré au sort et communiqué. En jouant à l'Euromillions, vous n'avez donc non pas une, mais deux chances de rajouter plusieurs zéros sur votre compte en banque !

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

50 millions d'euros sont une chance en or de changer votre vie. Il suffit de réfléchir à ce que vous voulez en faire et de réaliser vos rêves. Fin mai, l'Euromillions a ainsi fait un heureux en France, en Gironde plus précisément. Ce joueur régulier a ainsi remporté plus de 18 millions d'euros. Que va-t-il en faire ? "Je rêve d'emmener mes enfants sur les routes de France, de leur faire découvrir les régions que j'aime. J'ai aussi en tête des coins que je ne connais pas et que je vais prendre grand plaisir à arpenter. A présent j'ai le temps et l'esprit libre pour cela", confie-t-il à France Bleu Gironde. Partagez-vous les mêmes envies que ce gagnant ?