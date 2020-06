"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 16 juin 2020, 17 millions d'euros en jeu"

Comme tous les mardis, l'Euromillions met en jeu un pactole de plusieurs millions d'euros pour le joueur qui trouvera le résultat avec les bons numéros. Pour le tirage de ce mardi 16 juin 2020, le montant des gains s'élève à 17 millions d'euros. Retrouvez les résultats dès 21h30.

Après avoir tenté votre chance en remplissant une grille, de quoi rêvez-vous si vous remportez le jackpot ? Un tour du monde en voilier, une année sabbatique ou une voiture de sport dernier cri ? Les joueurs qui veulent tenter leur chance doivent remplir une grille pour le tirage de l'Euromillions de ce mardi 16 juin 2020 avant 20h15 (heure de la métropole) pour valider leurs numéros chez un détaillant FDJ (Française des Jeux). De même pour le deuxième tirage de la semaine qui a lieu chaque vendredi. A chaque tirage, si aucun vainqueur n'est identifié, les gains progressent par paliers de dix millions d'euros.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Vous avez du mal à y croire ? Les chances de gagner vous semblent trop minces ? Pourtant, un joueur a raflé 17 millions d'euros le 20 mars dernier, pourquoi pas vous ? Bon à savoir : l'Euromillions est devenue la loterie proposant le jackpot le plus élevé d'Europe depuis février 2020 puisque le montant maximal est passé de 190 à 250 millions d'euros. Pour jouer, remplissez une grille Euromillions – My Millions en cochant sept numéros, cinq numéros sur une grille de 50 numéros et deux numéros étoiles sur une grille de 12 numéros. Vous remportez le pactole si vous avez trouvé les cinq numéros gagnants et les deux étoiles.