Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 22 juin 2020 en direct

RESULTATS LOTO - Lundi 22 juin 2020, le tirage du Loto met en jeu 8 millions d'euros. Une somme qui laisse rêveur. Découvrez-vous les résultats sur cette page dans quelques heures.

[Mis à jour le 22 juin 2020 à 19h33] Lundi 22 juin marque une nouvelle étape dans le déconfinement entamé le 11 mai. Les enfants rentrent à l'école, les cinémas rouvrent, les sports collectifs sont de nouveau possible, les voyages en Espagne, également. L'été a commencé et avec lui, la promesse de douces vacances au soleil, peut-être. L'idéal serait d'avoir une somme assez importante pour s'offrir l'été de nos rêves. Ce lundi 22 juin 2020, le tirage du Loto promet 8 millions d'euros à celui ou celle qui trouvera les bons numéros. Rien de mieux pour commencer la semaine. De quoi imaginer de beaux séjours en France ou ailleurs, au bord d'une piscine ou dans une villa sur la côte. Les résultats du Loto seront affichés sur cette page après tirage des boules.

Pour prévoir ce si bel été, encore faut-il trouver les bons chiffres. Pour cela, chaque joueur a sa technique, ses astuces et ses petites superstitions. Vous pouvez choisir vos numéros préférés et remplir la grille du Loto selon votre propre logique. Certains joueurs font également appel aux talents extraordinaires de médiums. En 2005, un des gagnants du Loto a remporté 1,5 million d'euros grâce à cette technique, raconte le magazine de la FDJ. Vous pouvez aussi croire en votre bonne étoile et choisir des numéros complètement au hasard.

Peut-être faut-il également miser sur certaines régions françaises pour mettre toutes les chances de son côté ? En effet, certaines zones sont plus propices au jackpot que d'autres, selon la Française des jeux. L'Île-de-France a ainsi vu 43 fois un grand gagnant du Loto depuis l'année 2013. Cela vient peut-être du fait que la densité de population y est plus importante qu'ailleurs. Pourquoi pas l'Auvergne-Rhône-Alpes alors ? Le tirage y a porté chance à 33 gagnants depuis 2013, notamment celui du Nouvel An et ses 11 millions d'euros.