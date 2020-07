Virus porcin G4 : une nouvelle menace ? Ce que l'on sait vraiment sur la maladie

Des chercheurs chinois ont découvert un nouveau virus porcin de type H1N1. Selon eux, cette souche possède toutes les caractéristiques pour provoquer une future pandémie.

Alors que le Covid-19 est encore actif sur une large partie du globe, des chercheurs chinois ont découvert une nouvelle souche de grippe porcine. Dans un article scientifique — publié le lundi 29 juin 2020 dans la revue Proceedings of the national academy of Sciences — l'équipe de recherche a développé son protocole. Entre 2011 et 2018, les chercheurs ont réalisé 30 000 tests PCR sur des porcs dans les abattoirs de dix provinces chinoises et dans un hôpital vétérinaire. Ils ont ainsi isolé 179 virus de grippe porcine, notamment des virus H1N1, de type aviaire eurasien, baptisés G4. Ils ont admis que ces virus G4 EA H1N1 "possèdent tous les traits essentiels montrant une haute adaptabilité pour infecter les humains".

Un virus dangereux pour l'Homme

Afin d'établir une potentielle contagiosité humaine, l'équipe de recherche a réalisé une surveillance sérologique parmi la population la plus exposée aux porcs. Il s'avère que " 10,4% (35/338) des travailleurs porcins étaient positifs au virus G4 EA H1N1, en particulier chez les 18 à 35 ans, qui avaient des taux de séropositivité de 20,5% (9/44)." Si pour l'heure une contagion interhumaine n'est pas établie, les auteurs soulignent qu'une "telle infectiosité augmente considérablement les possibilités d'adaptation du virus chez l'homme". De surcroît, les tests in vitro ont démontré une "faible réactivité croisée" des vaccins grippaux avec le virus G4 EA H1N1.