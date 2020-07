"Résultat du Loto (FDJ) : êtes-vous l'heureux gagnant du tirage du mercredi 1er juillet 2020 ?"

RESULTATS LOTO - Il y en a un ou une qui commence bien le mois de juillet, c'est certain ! Ce mercredi 1er juillet 2020, le tirage du Loto a été donné gagnant. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour...

[Mis à jour le 1er juillet 2020 à 21h15] Incroyable mais vrai ! Le tirage du Loto a trouvé preneur ce mercredi 1er juillet 2020. Cinq millions d'euros étaient en jeu, soit trois millions d'euros de plus que la cagnotte la plus petite qui puisse être mise en jeu pour un tirage du Loto. Quoi qu'il en soit, tous les résultats sont connus et l'idéal pour mettre fin au suspense dans les plus brefs délais est de comparer par soi-même le résultat du jour avec son pari. Qui sait, vous allez peut-être finalement pouvoir faire quelques folies cet été ! Imaginez le nombre de masques que vous pourriez acheter avec cinq millions d'euros ? Le nombre de gels hydroalcoolique ? Ou encore le nombre de tests de dépistage du coronavirus que vous pourriez faire... Mais oublions ces sottises et rentrons dès à présent dans le vif du sujet : les résultats du Loto !

Le tirage du Loto du 1er juillet 2020

5-13-14-44-47 N°Chance 8

Joker+® 0 895 558

Résultats Option 2nd tirage : 18-21-34-37-48

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : D 7825 1694 - H 7735 7181 - I 9168 3154 - L 2881 7347 - O 9202 6975 - Q 6039 5658 - R 8097 5623 - S 7316 4335 - U 3135 4863 - V 2965 2973

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le prochain tirage du Loto aura lieu samedi. Deux millions d'euros seront en jeu, le compteur étant remis à "zéro" après chaque victoire. En attendant, il est possible de s'entraîner sur le tirage de l'Euromillions prévu vendredi. Un tirage qu'il ne faudra manquer pour aucun prétexte. Ce vendredi 3 juillet 2020, pas de cagnotte bas de gamme pour les joueurs européens, la Française des jeux (FDJ) et ces alliés sortent le grand jeu ! 130 millions d'euros seront proposés à qui trouvera le résultat du jour. Un méga jackpot qui tombe à pic, après plusieurs mois de confinement, de chômage partiel et autres difficultés financières. Reste plus qu'à tenter sa chance et à espérer que cette fois-ci, le vainqueur parlera français...