"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 8 juillet 2020, 4 millions d'euros en jeu"

REUSLTATS LOTO - Et si vous tentiez de remporter le tirage du Loto grâce à l'option multichances ? Celle-ci est idéale pour augmenter vos chances de trouver les résultats du Loto. On vous explique.

[Mis à jour le 8 juillet 2020 à 17h12] Une chance sur 19 068 840 de remporter le tirage du Loto de ce mercredi 8 juillet 2020. C'est très exactement ce qui vous attend si vous tenter votre chance en misant tout sur une seule grille, et avec une seule combinaison. Moyennant certes 2,20 euros, prix de la grille classique, vous pourriez ainsi empocher les 4 millions d'euros à vous seul(e) si vous trouviez le résultat du Loto de ce mercredi. Néanmoins, vos chances de ne rien remporter ou juste de quoi rembourser le prix de votre grille sont nettement plus grandes. Heureusement, la Française des jeux, FDJ pour les intimes, a mis en place une option multichances qui pourrait bien changer la donne.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Comme pour n'importe quel tirage du Loto, qui ont lieu chaque lundi, mercredi et samedi, vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance, les résultats étant livrés aux alentours de 21 heures. Mais plutôt que de parier sur une combinaison, comme vous aviez peut-être l'habitude de le faire, l'option multichances vous permet de mutualiser votre mise avec celles d'autres joueurs. L'idée ? Vous permettre de jouer plus de grilles et de codes en ne payant qu'une part du coût total.