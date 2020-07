"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 18 juillet 2020 en direct"

RESULTATS LOTO – 5 millions d'euros sont mis en jeu par la FDJ pour le tirage du Loto du samedi 18 juillet 2020. Un chanceux aura-t-il coché la bonne combinaison pour remporter le jackpot ? Retrouvez les résultats complets dès 20h45.

[Mis à jour le 18 juillet 2020 à 19h04] Que feriez-vous avec 5 millions d'euros ? Ce samedi 18 juillet 2020, le tirage du Loto propose 5 millions d'euros à tout joueur qui trouvera le résultat de la combinaison gagnante dans sa totalité, c'est-à-dire les 5 numéros gagnants et le numéro chance. 5 millions d'euros, l'équivalent de 5 000 smartphone dernier cri ou plus de 500 voyages de luxe aux îles Seychelles. De quoi s'offrir de beaux cadeaux pour cet été si vous trouvez les bons résultats ! N'oubliez pas que 10 vainqueurs remporteront 20 000 euros, n'attendez plus et tentez votre chance pour ce tirage de la Française des Jeux (FDJ).

Pour jouer sans sélectionner de numéros et laisser faire le hasard, optez pour un flash : des numéros seront alors générés automatiquement par la machine. Vous pouvez jouer une prise de jeu "Flash" chez votre buraliste ou en ligne, sur le site ou l'application mobile de la Française des Jeux. Pour une grille multiple, vous devez utiliser le bouton " Flash multiple ". Vous pouvez aussi générer plusieurs grilles Flash pour le prochain tirage avec "Flash rapide". Les joueurs peuvent également jouer plusieurs fois leurs numéros favoris sans avoir à remplir de nouvelles grilles. En effet, pour les joueurs qui ont souscrit un abonnement au Loto, d'une durée de 2 à 5 semaines consécutives, la combinaison (5 numéros et 1 numéro chance) sera réutilisée pour chaque tirage sélectionné (1 à 3 tirages par semaine), pendant le nombre de semaines sélectionnées (2 à 5 semaines).

Si les chances de remporter des gains sont minces, de l'ordre d'une chance sur 19 millions pour le jackpot du Loto, la semaine dernière, un joueur de Haute-Corse a raflé 5 millions d'euros ! Il a trouvé la combinaison gagnante Loto lors du tirage du mercredi 1er juillet 2020 : il fallait avoir coché les numéros suivants : 5, 13, 14, 44, 47 et le numéro chance 8. Mais d'autres joueurs ont pu repartir avec de belles sommes : deux participants avaient trouvé les 5 numéros gagnants, mais sans le numéro Chance et ont raflé 86 000 euros chacun.