On vous emmène au curieux pèlerinage des "morts" de Santa Marta

Des chants religieux, des cercueils ouverts, une procession autour de l'église et du cimetière... Qui enterre-t-on ? Personne. Défiler vivant dans un cercueil fait partie des traditions espagnoles les plus insolites, réitérée le 29 juillet de chaque année, dans la municipalité de 4 000 habitants d'As Neves en Galice (communauté autonome du Nord-Ouest de l'Espagne). On vous raconte les coulisses de cette pratique datant du Moyen-Age, à la renommée internationale et qui rassemble chaque année des milliers de pèlerins : la fête de Santa de Marta de Ribarteme.

Ici, la sortie des cercueils de l'église pour initier la procession

© ANTONIO LOPEZ DIAZ / SIPA