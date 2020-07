"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 21 juillet 2020, 50 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS – 50 millions d'euros sont mis en jeu pour ce nouveau tirage de l'Euromillions, mardi 21 juillet 2020. Une somme qui a de quoi faire rêver !

Mardi 21 juillet 2020, 50 millions d'euros sont mis en jeu pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Une somme qui pourrait bien rajouter du soleil à cette semaine, déjà largement ensoleillée en France. En effet, Le Guide du Pari rapporte que ce jackpot représente la possibilité de 125 Rolls-Royce Phantom, 200 Ferrari, 250 maisons à 200 000€, 5 000 vols aller-retour Paris-New York en Première, plus de 330 000 caddies de 150€ de courses chez Carrefour, entre 1 et 50 îles privées, en fonction des lieux, des propriétés et des superficies… Et bien d'autres choses encore ! Les résultats de l'Euromillions seront disponibles sur cette page à partir de 21 heures.

Si vous souhaitez participer à ce tirage de l'Euromillions, il vous faut remplir une grille en cochant 7 numéros : 5 chiffres sélectionnés sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles parmi une grille de 12. Vous gagnez les gains de rang 1 - soit le jackpot de 50 millions - si vous avez trouvé les 5 numéros gagnants et les 2 étoiles. Depuis le 1er février 2020, le montant maximal des gains mis en jeu est passé de 190 à 250 millions d'euros. À chaque tirage, si aucun vainqueur n'est identifié, les gains progressent par paliers de dix millions d'euros. Ainsi, si personne ne remporte ce tirage, 60 millions d'euros seront mis en jeu vendredi prochain.