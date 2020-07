"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 27 juillet 2020, 2 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO – Le tirage du Loto du lundi 27 juillet 2020 met en jeu 2 millions d'euros. Un joueur remportera-t-il le pactole en découvrant les bons résultats ? Découvrez dès ce soir à 20h45 le résultat du tirage du Loto.

N'oubliez pas qu'il est possible de jouer en groupe pour un tirage du Loto, augmentant ainsi les chances de se partager un gain important avec d'autres participants. Grâce à l'option "Jeu en groupe", un groupe de joueurs peuvent pour un ou plusieurs tirages du Loto, "à un tirage Super Loto ou à un tirage Grand Loto", explique-t-on sur le site du de la FDJ. Les tirages du Loto ont lieu chaque lundi, mercredi et samedi : vous pouvez remplir et valider une grille pour le tirage du jour jusqu'à 20h15 et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de jouer pour plusieurs jours.

Lundi 6 avril, un grand vainqueur (Ain) a remporté pas moins de 5 millions d'euros. Trois autres joueurs avaient choisi les 5 bons numéros et sont repartis avec 38 000 euros ! Plus récemment, un autre chanceux a gagné un gros pactole : 7 millions d'euros lors du tirage du mercredi 22 juillet. Deux personnes ont trouvé les 5 numéros gagnants et ont gagné 94 607,70 euros. Pourquoi pas vous ? Pour jouer lors d'un tirage, il faut sélectionner six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro chance sur une grille de 10 numéros. Si vous avez sélectionné 5 numéros gagnants et le numéro complémentaire, vous gagnez le montant de la cagnotte