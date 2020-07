"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 31 juillet 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS – Le code My Million dévoilé, place aux résultats de l'Euromillions dans leur intégralité. Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 31 juillet vous a-t-il porté chance ?

[Mis à jour le 31 juillet 2020 à 21h20] Ça y est, le code My Million est tombé, et l'un d'entre vous va peut-être avoir la chance de voir quelques zéros en plus s'ajouter sur son compte en banque. Vous n'êtes pas l'heureux détenteur du code gagnant ? Pas de panique, les résultats de l'Euromillions de ce vendredi 31 juillet vous seront peut-être plus favorables. Allez-vous remporter les 39 millions d'euros mis en jeu ? Une nouvelle vie s'offre-t-elle à vous ? Votre été va-t-il être placé sous le signe du luxe et de la fortune ? Pour le savoir, découvrez sans plus attendre les résultats de l'Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions du 31 juillet 2020 :

21 – 24 – 30 – 46 – 49 et les numéros étoile : 2 – 5

Code My Million : DW 519 7337 (Pays de Loire)

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Vendredi 31 juillet 2020, près de 39 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce tirage de l'Euromillions, l'un des jeux les plus populaires du Vieux Continent. L'Euromillions est proposé dans neuf pays parmi lesquels la France. Vous n'avez pas trouvé les bons résultats de l'Euromillions ? Vous pouvez retenter votre chance pour décrocher la prochaine cagnotte. Pour cela, il est possible de jouer en vous rendant votre buraliste attitré. Ensuite, munissez-vous d'un stylo et achetez votre bulletin d'Euromillions en croisant fort les doigts pour que la chance soit avec vous. Comme on le dit souvent, 100% des gagnants ont tenté leur chance. La grille classique coûte 2,50 €. Avec l'aide de votre stylo, cochez 5 numéros sur les 50 présents sur la grille. Ensuite, il faut sélectionner deux étoiles entre 1 et 11. Le tout, avant 20h15, heure limite pour valider votre grille d'Euromillions !