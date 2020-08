"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 4 août 2020, 49 millions d'euros"

RESULTATS DE L'EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions aura lieu peu après 21 heures. Les résultats du jour seront délivrés vers 21h30 dans cet article.

Avis aux amateurs de cagnottes ! Ce mardi 4 août 2020, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens proposent 49 millions d'euros. Un beau jackpot qui devrait motiver les troupes. Il faut dire que cela correspond à 40 833 smic, soit 3 402 années de revenu minimum pour l'éventuel grand gagnant du jour. Car le souci est bien là, rien ne garantit qu'il y ait un heureux vainqueur et que le jackpot atterrisse sur le compte bancaire d'un Français. Avec neuf pays qui participent au tirage de l'Euromillions, la concurrence apparaît nettement plus rude que lors d'un tirage du Loto. Et pourtant, le problème ne vient pas du nombre de participants mais bien du nombre de combinaisons susceptibles de sortir…

En effet, alors qu'au Loto une grille propose 49 chiffres et 10 N°Chance, parmi lesquels il faut désigner les cinq chiffres et le N°Chance potentiellement gagnants, à l'Euromillions, la grille propose 50 chiffres et 12 numéros étoile. En plus du nombre d'options qui augmente, il faut désigner un chiffre de plus puisqu'une combinaison doit être composée de cinq chiffres et de deux numéros étoile. En d'autres termes, en ne jouant qu'une combinaison à chaque fois, vous avez une chance sur 19 068 840 de trouver le résultat lors d'un tirage du Loto, soit sept fois plus de chance que de remporter le tirage de l'Euromillions, pour qui vous aurez, dans ces mêmes conditions, une chance sur 139 838 160. Mais qui ne tente rien n'a rien !

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

À quoi correspondent les 49 millions d'euros proposés par la FDJ mardi soir ? À un beau pactole certes, mais il s'agit également du prix que vous coûteraient 49 002 tonnelles de jardin de 3 mètres par 4, 70 100 parasols déportés de 3 mètres par 3, 844 973 ventilateurs colonne, 122 807 ventilateurs très modernes de la marque Dyson, 11 980 440 paquets de glaces Toblerone, 8 462 867 assortiments de la marque Magnum… Bref, vous l'aurez compris, de quoi passer de manière plus agréable la nouvelle vague de chaleur qui se profile !