Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 11 août 2020, 73 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS - Ce mardi 11 août, la Française des Jeux propose la cagnotte de 73 millions d'euros. Serez-vous l'heureux gagnant ?

73 millions d'euros ! C'est la jolie cagnotte mise en jeu par la Française des Jeux ce mardi 11 août 2020. Alors, envie de devenir millionnaire ? Il faudra encore un peu de patience (à condition évidemment d'avoir joué) pour découvrir quelle était la combinaison gagnante pour empocher le jackpot du jour. Les candidats à la cagnotte peuvent jouer jusqu'à 20h15. Le tirage aura lieu ce soir, peu après 21 heures. Il sera à retrouver sur cette page.

> Tentez votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ

Ainsi, avec 64 millions d'euros, il est possible d'acheter 3 555 555 ventilateurs sur pied chez Monoprix, mais également 133 611 ventilateurs hyper modernes de la marque Dyson. Plutôt que d'opter pour un ventilateur, vous pourriez également vous offrir une belle climatisation. Avec le jackpot mis en jeu pour le tirage de l'Euromillions de vendredi, ce n'est pas un, mais bien 110 535 climatiseurs réversibles prêts à poser dans lesquels vous pourriez investir. Vous pourriez également acheter plus de 20 millions de paquets de quatre glaces Magnum au chocolat et aux éclats d'amandes. Enfin, l'enfant qui sommeille en vous pourrait investir dans plus de 24,6 millions de paquets de glaces à l'eau fusée, de quoi rendre jaloux une bonne partie de vos collègues c'est certain !

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Quoi qu'il en soit, si vous espérez gagner le tirage de l'Euromillions, il va falloir commencer par participer. La Française des jeux propose aux amateurs de belles cagnottes de jouer en ligne, sur son site internet. Pour ceux qui auraient besoin d'une excuse pour sortir se dégourdir les jambes, les grilles sont également en vente dans les bureaux de tabac, qui sont généralement les commerces agréés par la FDJ pour être des points de vente officiels. Et si vous ne trouvez pas un seul bon chiffre, n'oubliez pas, le tirage de l'Euromillions venu, de vérifier votre code My Million. Inscrit sur toutes les grilles, ce code composé de deux lettres et sept chiffres ne peut, certes, pas être choisi, mais peut néanmoins rapporter, en cas de victoire, un million d'euros à l'heureux élu !