"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 14 août 2020, 85 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions du vendredi 14 août 2020 offre 85 millions d'euros au vainqueur qui aura trouvé la combinaison gagnante. Un joueur trouvera-t-il le résultat ? Découvrez dès 21 heures le code My Million et dès 21h30 les résultats complets.

La célèbre cagnotte de l'Euromillions met en jeu 85 millions d'euros ce vendredi 14 août. Lors du tirage du 21 juillet 2020 dernier, un gagnant a remporté 50 millions d'euros à l'occasion du premier tirage hebdomadaire de l'Euromillions. Par ailleurs, trois joueurs européens ont empoché 177 754,50 d'euros grâce à leurs cinq bons numéros et une étoile, mais aucun Français n'est parti avec un pactole à six chiffres. En revanche, trois joueurs, dont deux Français, ont réussi à remporter 41 544,10 d'euros grâce à leurs cinq bons numéros. Des plus petites sommes ont également été raflées par 37 gagnants européens dont 8 Français qui sont repartis avec 1 049,10 d'euros grâce à quatre bons chiffres et deux étoiles. Tentez votre chance au tirage de l'Euromillions de ce jour en remplissant une grille en ligne ou chez votre détaillant FDJ (Française des jeux).

Comment jouer à un tirage de l'Euromillions sur l'application FDJ (Française des jeux) ? Il est possible de participe à un tirage en jouant depuis votre mobile. Il faut télécharger l'application mobile FDJ iOS ou Android et se connecter à votre compte FDJ ou créez votre compte depuis le support. Pour commencer à jouer, il faut ensuite créditer votre compte de 5 euros et sélectionner "EuroMillions – My Million" depuis les jeux proposés. Vous pouvez choisir une grille simple ou multiple. L'application vous permet également de simuler vos gains.